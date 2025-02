Amanda Holden dice que Blackpool es el futuro para Britain’s Got Talent

El popular programa de talentos de ITV regresará para su 18ª serie el sábado con Holden, 54, en la mesa de jueces junto a Simon Cowell, la cantante Alesha Dixon, el ex juez de Strictly Come Dancing Bruno Tonioli y el juez invitado y estrella de redes sociales KSI.

Hablando sobre las audiciones en la ciudad de Lancashire, Holden dijo: “Fueron súper cálidos y muy entusiastas, y muy ruidosos, y sentimos que, realmente, el show se sintió apreciado, creo, y querido allí arriba.

“Y creo que ese es nuestro público principal. Esa es la base de un programa de talentos y de ITV, y simplemente dices, ‘Dios, esto es genial’. “Y honestamente creo que no volveremos a Londres después de eso.

“Creo que estaremos en Blackpool todo el tiempo.

“Me siento mal por Blackpool porque es una gloria desvanecida, ¿verdad? Allí arriba.

“Pero en su día, cuando estaba casada con Les (Dennis), él estaría haciendo shows al final del muelle o lo que sea … o las personas que he conocido, he estado en esta industria por mucho tiempo, todos perfeccionaron sus actos en los clubes de trabajadores en el norte con audiencias muy difíciles de complacer.

“Y si puedes triunfar allí, literalmente puedes triunfar en cualquier lugar.

“Olvídate de Nueva York, si puedes hacerlo en el norte, lo has logrado porque cuando les gustas, realmente les gustas, y se sintió como un honor estar en una ciudad donde han lanzado tantos actos increíbles y maravillosos a lo largo de los años”.

“Voy a predecirlo. Eso es todo por Londres”, agregó.

“Creo que Blackpool es el futuro de nuestras audiciones, y a todos nos encantó”.

Muchas de las fechas de audición para la serie 18 se llevaron a cabo en Winter Gardens de Blackpool, con miembros del público también audicionando en Londres y Manchester.

Holden también dijo que estaba “orgullosa” de que el programa fuera inclusivo.

“Britain’s Got Talent se trata de segundas oportunidades y de apoyar al más débil”, añadió.

“Es accesible. No está fuera del alcance de nadie. Mis audiciones favoritas son las de cepillo de pelo cuando sabes que realmente solo lo han hecho en su habitación y nadie lo ha visto.

“Tener este tipo de plataforma es increíble, especialmente ahora también para los comediantes que han perdido los clubes de trabajadores y han perdido muchas de las rutas tradicionales para ser descubiertos.

“No hay nada mejor que actuar en vivo frente a una gran audiencia, salir en la televisión pero también volverse viral en línea.

“Todavía es la mejor plataforma para talento no descubierto y los sueños pueden convertirse en realidad de la noche a la mañana”.

La serie del año pasado fue ganada por la cantante Sydnie Christmas, que cantó Somewhere Over The Rainbow en la final.

El programa ha estado en antena desde 2007 y ha producido ganadores como el tenor Paul Potts y el grupo de baile Diversity.

El campeón de la serie recibe £250,000 en premios y la oportunidad de actuar en el Royal Variety Performance.

Un cambio de formato este año verá las semifinales en vivo emitirse semanalmente, en lugar de nocturnas durante una semana como se había hecho anteriormente.

El dúo de TV Anthony McPartlin and Declan Donnelly regresa para presentar el programa.

Britain’s Got Talent regresará el sábado a las 7pm en ITV1, ITVX y STV.