AM Best confirma las calificaciones crediticias de Brit Reaseguros (Bermuda) Limited por Investing.com.

<p> OLDWICK, N.J.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha confirmado la Calificación de Fortaleza Financiera de A (Excelente) y la Calificación de Crédito a Largo Plazo de a (Excelente) de Brit Reinsurance (Bermuda) Limited (Brit Re) (Bermuda). La perspectiva de estas Calificaciones de Crédito (calificaciones) es estable.</p> <p>Las calificaciones reflejan la fortaleza del balance de Brit Re, que AM Best evalúa como muy sólida, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y gestión de riesgos empresariales (ERM) adecuada. Las calificaciones también se benefician del apoyo implícito y explícito de su empresa matriz intermedia, Brit Limited (Brit), y su empresa matriz, Fairfax Financial Holdings (OTC:) Limited (Fairfax) [TSX: FFH].</p> <p>Brit Re, domiciliada en Bermuda, actúa principalmente como una reaseguradora interna para sus filiales, Lloyd's Syndicate 2987 y Brit UW Limited. En 2024, Brit Re implementó una nueva estrategia de crecimiento centrada en negocios de terceros fuera de Brit Group, para expandir sus líneas de (re)seguro de propiedad/casualty y especialidad. La compañía continúa derivando la mayor parte de su prima de un contrato de cuota compartida con el Sindicato 2987.</p> <p>La fortaleza del balance de Brit Re es respaldada por resultados de suscripción históricamente rentables y un crecimiento de primas manejable. Las medidas de liquidez son sólidas y respaldadas por tenencias a corto plazo y líquidas que son predominantemente valores de renta fija de alta calidad y efectivo.</p> <p>Aunque la capitalización ajustada al riesgo de la compañía se mantiene consistentemente en el nivel más fuerte, según se mide por el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR), la evaluación general del balance como muy sólida también considera la exposición significativa a catástrofes de Brit Re derivada de su negocio del Sindicato 2987 y la falta de fungibilidad de algunos de sus activos invertidos, que respaldan las operaciones de Lloyd's. Una parte significativa de los activos de Brit Re está garantizada como colateral de un contrato de stop-loss escrito para proporcionar Fondos a Lloyd's (FAL) para Brit. La evaluación del balance muy sólida también refleja que el crecimiento de capital está limitado por los pagos significativos de dividendos que hace Brit Re a su empresa matriz intermedia dentro del grupo Fairfax. AM Best considera que la combinación de un crecimiento significativo en el negocio de terceros de Brit Re, si se combina con continuos pagos significativos de dividendos anuales, tiene el potencial de reducir la capitalización ajustada al riesgo de Brit Re, tal como se mide por BCAR. Sin embargo, AM Best espera que la capitalización ajustada al riesgo de Brit Re siga respaldando la evaluación general de la fortaleza del balance como muy sólida.</p> <p>AM Best evalúa el desempeño operativo de Brit Re como adecuado, basado en gran medida en el desempeño de su cuota compartida de todas las líneas en los negocios escritos por el Sindicato 2987, del cual Brit Re asume una participación del 20% en las primas netas escritas. La variabilidad de los resultados del negocio del sindicato ha sido compensada por la rentabilidad del contrato de stop-loss de FAL. El desempeño de suscripción también se beneficia de la estructura de gastos muy baja de Brit Re, que se beneficia de las economías de escala de Brit, su empresa matriz. Los rendimientos totales de inversión han sido variables en los últimos cinco años, con ganancias y pérdidas no realizadas afectadas por la cartera de valores de renta variable orientada hacia el valor a largo plazo de la compañía y el cambio en el entorno de tasas de interés. En 2023, los resultados de suscripción se vieron favorecidos por aumentos en las tasas de primas, la ausencia de pérdidas inesperadas y menores pérdidas por siniestros del cuota compartida de toda la cuenta con el Sindicato 2987, y ganancias de su cartera de inversiones fijas. En los primeros nueve meses de 2024, los resultados de suscripción e inversión de Brit Re permanecieron rentables.</p> <p>AM Best evalúa el perfil de negocio de Brit Re como limitado debido a la producción concentrada de negocios de la compañía, y sus prácticas de ERM como adecuadas debido a la estructura de gobernanza establecida.</p> <p>La compañía se beneficia de ser parte de Fairfax, que mantiene una flexibilidad financiera favorable, una fuerte posición de liquidez y un historial de apoyo a sus filiales de (re)seguros. Por lo tanto, Fairfax proporciona una mejora en la calificación a Brit Re basada en el apoyo implícito y explícito que Brit Re recibe de su empresa matriz intermedia, en forma de apoyo de capital, canales de distribución de negocios e integración operativa general.</p> <p>Este comunicado de prensa se refiere a Calificaciones de Crédito que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Este comunicado de prensa se refiere a Calificaciones de Crédito que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para obtener toda la información de calificación relacionada con el comunicado y divulgaciones pertinentes, incluidos detalles de la oficina responsable de emitir cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, consulte la página de Actividad Reciente de Calificaciones de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y limitaciones de las opiniones de Calificación de Crédito, consulte la Guía de Calificaciones de Crédito de Best. Para obtener información sobre el uso adecuado de las Calificaciones de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Preliminares de Crédito de Best y comunicados de prensa de AM Best, consulte la Guía para el Uso Adecuado de las Calificaciones y Evaluaciones de Best. 