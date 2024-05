Altrincham VS Cancer supera el objetivo para apoyar a The Christie.

Alex McCann creó Altrincham VS Cáncer en colaboración con el PureGym en la ciudad hace 10 años.

Sr. McCann, quien es el dueño de la agencia de marketing en redes sociales Altrincham HQ, dijo que la recaudación de fondos comenzó después de que su amigo Mark Winstanley perdiera a sus padres a causa de la enfermedad. Trágicamente, la recaudación de fondos tomó un significado emocional adicional cuando el Sr. Winstanley perdió la vida debido a la enfermedad hace varios años.

Fueron tratados en The Christie, el centro de cáncer en Withington, uno de los más grandes de su tipo en el continente y que trata a decenas de miles al año.

El Sr. McCann ha alcanzado el objetivo de recaudar más de £50,000 para el centro de cáncer, llegando a más de £57,500 durante el transcurso del Altrincham VS Cáncer de este año.

Inicialmente consistía en un evento de 5K en las cintas de correr en el PureGym en Stamford New Road pero ahora consiste en varios otros eventos en escuelas como la Altrincham Grammar School for Boys, la Altrincham Preparatory School for Boys y la North Cestrian School y supermercados como el Tesco Extra.

El Sr. McCann dijo: “Estoy sorprendido por la forma en que la ciudad se une cada año para este evento. El cáncer afecta a todos y por eso tenemos organizaciones en todo ‘Greater Altrincham’, desde Broadheath hasta Bowdon, que participan.

“El apoyo de Altrincham Tesco y la Altrincham Prep School este año ayudó y me encantaría que cada supermercado y escuela participe. Tenemos en mente un objetivo de £100,000 que lograremos en los próximos tres años.”

El Sr. McCann dijo que todavía es posible contribuir al total a través de una página en JustGiving.

La página en JustGiving es justgiving.com/fundraising/altrinchamvscancerinyourowntime.

