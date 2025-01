Altrincham: Se planea gran paseo de perros en Altrincham para marzo

El Gran Paseo de Perros de Altrincham, organizado por Altrincham HQ, Let Liz Lead The Pack y K9 Leaders Pet Dog Training está programado para el 1 de marzo a las 10.30 am en el Parque John Leigh.

Este evento tiene como objetivo recaudar fondos para Altrincham VS Cancer en ayuda de la Christie.

Se anima a las personas a traer sus perros y unirse al paseo por el parque.

Alex McCann, de Altrincham HQ, dijo: “Este evento no se trata solo de pasear perros; se trata de unirnos como comunidad para apoyar una gran causa.

“Es una oportunidad fantástica para conocer nuevos amigos, dar tus pasos y, lo más importante, recaudar fondos cruciales para Altrincham VS Cancer.”

Los organizadores piden una donación sugerida de £10 en efectivo de los participantes.

El dinero recaudado se destinará a apoyar la investigación del cáncer y la atención al paciente en el Christie NHS Foundation Trust.

El Gran Paseo de Perros de Altrincham (Imagen: Suministrada)

El Sr. McCann dijo: “Estamos encantados de asociarnos con Let Liz Lead The Pack y K9 Leaders Pet Dog Training para que este evento sea un éxito.

“Juntos, podemos tener un impacto significativo en nuestra comunidad mientras disfrutamos de un maravilloso día con nuestras mascotas amadas.”

Si desea participar en el evento, puede registrarse yendo a eventbrite.co.uk o contactando a [email protected].