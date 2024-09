Altrincham Garrick comenzará la temporada con Los Chicos de la Historia

The History Boys está por llegar al teatro de más de 100 años durante seis días en septiembre 16.

El clásico de Alan Bennett está ambientado en los años 1980 y trata sobre un grupo de estudiantes de sexto curso que intentan conseguir un lugar prestigioso en la universidad con la ayuda de dos profesores y dos estilos de enseñanza diferentes.

La producción de Londres en 2004 ganó tres premios Olivier, incluyendo Mejor Actor (Richard Griffiths) y Mejor Director (Nicholas Hytner), y una producción en Nueva York en 2006 ganó seis premios Tony, incluido Mejor Obra.

La producción del Altrincham Garrick, en su 20 aniversario del estreno, ofrece una nueva perspectiva gracias a la directora Su Mowat.

Inicia una temporada que incluye otros espectáculos como Jane Eyre, El Mago de Oz y The Vicar of Dibley, todo antes de que termine el año.

(Imagen: Altrincham Garrick)

Anteriormente, el director artístico del Altrincham Garrick, Joseph Meighan, dijo: “Estamos encantados de presentar nuestra temporada 2024/2025 que exhibe una variedad de producciones para celebrar la riqueza de las artes en Altrincham. Esperamos dar la bienvenida a audiencias antiguas y nuevas para que experimenten la magia del teatro con nosotros.”

Aquí está la programación para la temporada 2024/2025:

Septiembre 16 – Septiembre 21: The History Boys

Octubre 7 – Octubre 12: Jane Eyre

Octubre 28 – Noviembre 3: The Wizard of Oz

Noviembre 18 – Noviembre 23: A Vicar of Dibley Christmas: The Second Coming

Diciembre 6 – Enero 5: Jack and the Beanstalk

Febrero 3 – Febrero 8: The Curious Incident of the Dog in the Night-Time

Febrero 24 – Marzo 1: Oppenheimer

Marzo 17 – Marzo 23: The Addams Family

Abril 4 – Abril 17: The Worst Witch

Mayo 8 – Mayo 18: Of Mice and Men

Junio 2 – Junio 8: Vardy v Rooney: The Wagatha Christie Trial

Junio 23 – Junio 29: Beautiful: The Carole King Musical

Para información, visita altrinchamgarrick.co.uk o Altrincham Garrick en redes sociales.

Este artículo fue escrito por Jack Tooth. Para contactarlo, envíale un correo electrónico a [email protected] o síguelo en Twitter @JTRTooth.