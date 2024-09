Altos miembros del Partido Demócrata, incluyendo a Bill Clinton, besan el anillo del mega donante Alex Soros en la DNC: ‘En su bolsillo’.

Un grupo de destacados demócratas se alinearon en la convención nacional del partido para besarle el anillo al megadonante de izquierda Alex Soros, quien mostró su dominio sobre los políticos añadiendo las fotografías a su creciente galería en redes sociales.

Las fotos son un verdadero quién es quién entre los poderosos del establecimiento del partido, y aquellos designados como “estrellas en ascenso”.

Muchas de las fotos parecen haber sido tomadas desde un palco en el United Center en Chicago, donde los donantes más elitistas del partido pagaron hasta $5 millones para ver la acción.

Alex Soros y su prometida Huma Abedin en la Convención Demócrata Instagram @alexsoros

“¿Quién puede culpar a un joven multimillonario por presumir de la colección de políticos que tiene bajo su control? Los posee y quiere que el mundo sepa cómo sus mascotas lo tratan,” se burló Matt Wolking, estratega republicano.

También acompañando a Soros estaba su nueva prometida, la ex esposa del ex Representante Anthony Weiner, Huma Abedin, quien fue la ex asistente de Hillary Clinton por mucho tiempo.

Soros y Huma tuvieron una reunión, con iPhones listos, con el gobernador de Minnesota Tim Walz, el nominado a vicepresidente del partido.

“¡Walzificado! ¡Walzpilled! ¡Genial reunirnos con nuestro futuro vicepresidente, el coach Walz aquí en Chicago!” exclamó Soros.

Alex Soros posa con Bill Clinton en la convención demócrata Instagram @alexsoros

En la noche en la que habló el presidente Biden, Soros disfrutó de los comentarios con el ex presidente Clinton y la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton. También estaban presentes el Representante Eric Swalwell (D-Calif.) y el Representante Ruben Gallego (D-Ariz.).

En la segunda noche, Soros se encontró con el ex presidente Obama y la eminencia gris del Partido Demócrata, la ex Presidenta de la Cámara Nancy Pelosi. Soros ha donado más de $600,000 a Pelosi y a su Comité de Campaña del Congreso Demócrata desde 2010, muestran los registros de la Comisión Federal Electoral.

También dio su sello de aprobación a la Representante de Texas, Jasmine Crockett, a quien bendijo como una “estrella en ascenso” del partido.

Alexander Soros se reunió con Tim Walz en su habitación de hotel durante la convención. Instagram @alexsoros

Otros políticos invitados fotografiados junto a Soros durante la convención incluyen al Secretario de Transporte Pete Buttigieg, al Senador de Arizona Mark Kelly, al Gobernador de Carolina del Norte Roy Cooper y al Gobernador de Pensilvania Josh Shapiro.

Soros también socializó con los principales líderes de Nueva York, incluyendo al Representante Hakeem Jeffries, el líder de la minoría de la Cámara, y al Líder de la Mayoría del Senado Chuck Schumer, un amigo de toda la vida. Soros ha dado más de $5.5 millones al PAC de Mayoría del Senado de Schumer desde 2016, muestran los registros de la FEC.

Soros y su padre, el multimillonario George Soros, se encuentran entre los recaudadores de fondos más prolíficos del Partido Demócrata. El patriarca de 94 años donó más de $175 millones a los demócratas durante las elecciones de medio término de 2022, según muestran los registros de la Comisión Federal Electoral. Una organización sin fines de lucro fundada y financiada por el Papá Soros dio al menos otros $60 millones a los demócratas en 2024, muestran los registros.

Soros y Huma también disfrutaron de la compañía del Representante Hakeem Jeffries. Instagram @alexsoros

Alex, el sucesor de su padre, preside actualmente las Fundaciones de la Sociedad Abierta de la familia, una filantropía de $25 mil millones que apoya causas de izquierda radical en todo el mundo.

A nivel local, Soros y sus aliados han invertido fuertemente en carreras para instalar fiscales de distrito de extrema izquierda en ciudades importantes de Estados Unidos que persiguen prioridades como la “reforma de la justicia penal”, en lugar de enjuiciar. En Nueva York, Alvin Bragg, un acólito de Soros, se convirtió en fiscal de distrito de Manhattan en 2022 y ha permitido que grandes áreas de comportamiento criminal queden impunes.

Alex Soros contribuyó con más de $720,000 al Fondo de Victoria de Biden en 2020, convirtiéndolo en uno de los principales donantes del fondo. No se ha emitido un cheque de tamaño similar por parte del heredero de Soros para la campaña de 2024, pero su presencia en la convención sugiere que los bolsillos podrían abrirse, dijeron los críticos.

“El nuevo Partido Demócrata es el partido de elites ricas desconectadas de todo el mundo, así que no es sorprendente la adoración que se hizo a Alex Soros la semana pasada,” dijo el Senador Roger Marshall (R-Kansas) a The Post.