Altos funcionarios de la Reserva Federal señalan solo un recorte de tasas de interés antes de finales de 2024.

Los funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU. han señalado que esperan recortar las tasas de interés solo una vez este año, tomando una postura agresiva sobre la inflación al mantener los costos de endeudamiento en un máximo de 23 años.

Las previsiones actualizadas el miércoles mostraron que el mediador de tasas de la Fed anticipaba realizar un recorte de un cuarto de punto este año, sorprendiendo a los operadores que habían fijado en dos recortes antes del informe. El banco central mantuvo las tasas entre 5.25 y 5.5 por ciento.

Las nuevas predicciones marcaron un cambio significativo desde el último “gráfico de puntos” del Comité Federal de Mercado Abierto en marzo, cuando los funcionarios señalaron tres recortes este año, y mostraron preocupaciones persistentes de que la inflación se mantenga por encima del objetivo del 2 por ciento de la Fed.

La perspectiva de solo un recorte antes de fin de año será un golpe para el Presidente Joe Biden, quien ha puesto la economía y los esfuerzos para frenar la inflación en el centro de su campaña de reelección.

La señal agresiva de la Fed llegó a pesar de la publicación, solo horas antes de la reunión, de datos del índice de precios al consumidor más bajos de lo esperado para mayo, lo que desencadenó un fuerte repunte en el mercado bursátil y redujo los rendimientos del Tesoro a medida que los operadores apostaban por dos recortes de tasas este año.

Ese movimiento se revirtió en parte después de la reunión de la Fed, con las acciones reduciendo sus ganancias, los rendimientos del Tesoro subiendo desde los mínimos de la sesión y los operadores retirando las expectativas de un recorte tan pronto como septiembre.

Las expectativas de un recorte de tasas en septiembre, la última reunión de la Fed antes de las elecciones presidenciales de noviembre, cayeron a alrededor del 67 por ciento, desde más del 80 por ciento antes del anuncio del banco central el miércoles.

Los miembros del FOMC reconocieron el miércoles que ha habido “modestos avances adicionales” hacia su objetivo de inflación del 2 por ciento, una afirmación más segura que en su última votación de política en mayo.

But four members of the committee said they expected to make no cuts, while seven said they thought they would make just one quarter-point cut. Eight of the 19 members backed two cuts.

La proyección media para la tasa de fondos federales de referencia fue del 5.1 por ciento, lo que implica poco más de un recorte de un cuarto de punto.

La última señal de los funcionarios de la Fed sobre las tasas de interés también se produjo junto con las nuevas previsiones del banco central para el crecimiento, que muestran que la economía de EE. UU. se expandirá un 2.1 por ciento en 2024, sin cambios desde su pronóstico anterior.

Los encargados de fijar la tasa ahora esperan una inflación de los gastos de consumo personal del 2.6 por ciento este año, desde una estimación del 2.4 por ciento hecha en marzo. Tienen como objetivo un encabezado de PCE del 2 por ciento.

Su estimación de PCE central para 2024, su medida preferida de la inflación subyacente, subió del 2.6 por ciento al 2.8 por ciento. Las expectativas para PCE encabezado y central en 2025 aumentaron ligeramente, del 2.2 por ciento en marzo al 2.3 por ciento.

El FOMC pronostica que la tasa de desempleo se mantendrá en el 4 por ciento para fin de año.

La decisión de la Fed de mantener las tasas era ampliamente esperada en el mercado, pero llega después de que los homólogos en la Eurozona y Canadá redujeran los costos de endeudamiento en las últimas semanas.

