Alto líder militar ucraniano destituido por Zelenskyy

Manténgase informado con actualizaciones gratuitas

Simplemente regístrese en el Resumen gratuito de miFT sobre la Guerra en Ucrania, que se entregará directamente en su bandeja de entrada de correo electrónico.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy destituyó al teniente general Yuriy Sodol como comandante de las fuerzas conjuntas del ejército del país horas después de que un soldado prominente se quejara de su conducta en la guerra con Rusia.

Zelenskyy anunció el lunes por la noche que el brigadier general Andriy Hnatov reemplazaría a Sodol, en el último cambio en el liderazgo militar superior de Ucrania.

Los cambios se produjeron poco después de que Bohdan Krotevych, jefe de estado mayor de la brigada de guardias nacionales Azov, acusara a Sodol de incompetencia en el campo de batalla y le atribuyera las muertes de “miles” de soldados ucranianos bajo su mando.

Las fuerzas armadas de Rusia han ganado lentamente la iniciativa en Ucrania después de la fallida contraofensiva de Kyiv el año pasado y un retraso de seis meses en la asistencia militar de Estados Unidos que permitió a Moscú obtener nuevos avances territoriales.

En un raro acto de crítica pública al liderazgo militar de Ucrania por parte de un oficial en servicio, Krotevych escribió en Telegram que había solicitado a la Oficina Estatal de Investigaciones que llevara a cabo una investigación sobre la conducta de Sodol.

“Escribí una carta a la SBI pidiendo que se inicie una investigación contra un general militar que, en mi opinión, ha matado a más soldados ucranianos que cualquier general ruso”, dijo.

“No me importa si inician una investigación contra mí, y no me importa si me ponen en prisión. Me preocupa que los combatientes y comandantes de brigada sean juzgados por la pérdida de un puesto de observación, pero el general no sea juzgado por la pérdida de regiones y decenas de ciudades y la pérdida de miles de soldados.”

La SBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero confirmó a la agencia de noticias Interfax-Ucrania la recepción de la apelación de Krotevych y dijo que había iniciado una investigación.

El Estado Mayor General de las fuerzas armadas ucranianas tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la conducta de Sodol.

Sodol fue nombrado comandante de las fuerzas conjuntas del ejército ucraniano en febrero, luego de haber servido previamente como comandante del cuerpo de marines.

Zelenskyy en ese momento anunció una gran reorganización militar, seleccionando al coronel general Oleksandr Syrsky para reemplazar al general Valery Zaluzhny como comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania.

Hnatov, ex jefe de estado mayor y subcomandante del comando sur del ejército ucraniano, manejó las defensas de las ciudades de Mykolayiv y Bakhmut.

Mykolayiv aún está bajo control ucraniano, pero Bakhmut fue destruida antes de ser ocupada por las fuerzas rusas en mayo de 2023.

El presidente ruso Vladimir Putin, quien lanzó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, dijo este mes que su país comenzaría negociaciones para poner fin a la guerra a cambio de control de cuatro regiones ucranianas en primera línea.

Las propuestas de Putin fueron rechazadas de inmediato por Kyiv, basándose en que equivaldrían a una capitulación y dejarían al país vulnerable a futuros ataques.