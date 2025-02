Alto funcionario de la Reserva Federal dice que sería un ‘error’ ignorar los aranceles de Donald Trump.

Desbloquea la newsletter de la Casa Blanca Watch de forma gratuita

Un alto funcionario de la Reserva Federal advirtió que sería “un error” subestimar el potencial de los aranceles planificados de Donald Trump para aumentar los precios.

Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, dijo el miércoles que la tendencia de los bancos centrales a seguir “la teoría económica pura” y ​​ignorar los choques de oferta como los aranceles era “peligrosa”.

Estados Unidos enfrentaba “una serie” de desafíos para la cadena de suministro, dijo Goolsbee, incluyendo huelgas y desastres naturales. La economía también enfrentaba “la amenaza de aranceles altos y el potencial de una guerra comercial en escalada”, agregó.

“Estas amenazas no son de la escala de lo que ocurrió durante la pandemia, pero pasar por alto sus consecuencias potenciales sería un error”, dijo.

Los comentarios de uno de los principales funcionarios de la Reserva Federal, y miembro del panel de fijación de tasas del banco central, llegan justo días después de que el presidente amenazara con imponer aranceles del 25 por ciento a dos de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, México y Canadá.

Trump anunció el lunes por la tarde que estaba posponiendo los gravámenes a Canadá y México hasta el 1 de marzo, pero impuso aranceles del 10 por ciento a China, lo que llevó a Beijing a anunciar aranceles propios sobre algunas importaciones estadounidenses.

Los comentarios de Goolsbee contrastan con los del presidente de la Fed, Jay Powell, quien la semana pasada dijo que los encargados de fijar las tasas necesitarían “esperar y ver” el impacto de los aranceles antes de decidir cómo afectarían sus decisiones de tasas de interés.

Después de la decisión de mantener las tasas de interés en el rango del 4,25 por ciento al 4,5 por ciento, Powell dijo: “No sabemos qué va a ser arancelado, no sabemos por cuánto tiempo o cuánto, qué países, no sabemos sobre la represalia, no sabemos cómo se transmitirá a través de la economía a los consumidores. Eso realmente queda por verse.”

Sin embargo, la mayoría de los economistas privados esperan que los aranceles sean inflacionarios, y las expectativas de recortes de tasas de la Fed este año han disminuido considerablemente desde el otoño, ya que el crecimiento de los precios ha permanecido por encima del objetivo del banco central.

Goolsbee dijo que la lección “abrumadora” de la pandemia fue que los banqueros centrales no deberían ignorar los choques de oferta, diciendo que estos han sido “los impulsores más importantes de la inflación en los últimos cinco años”.

“Vimos en tiempos de Covid que cuanto más compleja es la cadena de suministro, más tiempo lleva administrarla”, dijo en sus declaraciones preparadas.