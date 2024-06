Altimmune presenta datos del ensayo de fase 2 MOMENTUM de Pemvidutide en obesidad durante la presentación oral en las 84ª Sesiones Científicas de la Asociación Americana de Diabetes.

<p align="justify">GAITHERSBURG, Md., 23 de junio de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altimmune, Inc. (Nasdaq: NASDAQ:), una empresa biofarmacéutica en fase clínica, presentó hoy datos del ensayo clínico de Fase 2 MOMENTUM de 48 semanas de pemvidutide, su candidato agonista de receptores duales de GLP-1/glucagón, en obesidad, incluidos los resultados de un análisis de composición corporal recientemente completado, en la 84ª Sesiones Científicas de la Asociación Americana de Diabetes (ADA).</p> <p align="justify">Estamos satisfechos con los datos presentados en la ADA que resaltan la impresionante preservación de la masa magra lograda con pemvidutide, con solo un 21.9% de pérdida de peso atribuible a masa magra, dijo Vipin K. Garg, Ph.D., Presidente y Director Ejecutivo de Altimmune. La preservación de la masa magra observada en este ensayo fue mejor que lo reportado históricamente con programas de dieta y ejercicio y mayor de lo que se ha reportado públicamente con otros fármacos para la pérdida de peso incretina, donde la masa magra ha representado hasta un 40% del peso total perdido. Se cree que la preservación de la masa magra, que es principalmente tejido muscular, es importante para mantener una pérdida de peso saludable y la función física. Creemos que el nivel de preservación muscular observado en el ensayo de Fase 2 añade aún más diferenciación a pemvidutide en el tratamiento de la obesidad.</p> <p align="justify">El ensayo reclutó a 391 sujetos con obesidad, o sobrepeso con al menos una comorbilidad y sin diabetes. Los sujetos fueron asignados aleatoriamente 1:1:1:1 a 1.2 mg, 1.8 mg, 2.4 mg de pemvidutide o placebo administrado semanalmente durante 48 semanas en conjunto con dieta y ejercicio. Un subgrupo de sujetos fue evaluado en un análisis de composición corporal.</p> <p align="justify">En la semana 48, los sujetos que recibieron pemvidutide lograron pérdidas de peso promedio del 10.3%, 11.2%, 15.6% y 2.2% en las dosis de 1.2 mg, 1.8 mg y 2.4 mg y placebo, respectivamente, con una pérdida de peso continuada casi lineal observada en la dosis de 2.4 mg al final del tratamiento. El análisis completo de composición corporal basado en resonancia magnética incluyó a 50 sujetos que recibieron pemvidutide y mostró que los sujetos en los grupos de pemvidutide tuvieron una pérdida de masa magra promedio del 21.9% con un 78.1% de pérdida de peso atribuible a grasa. Además, pemvidutide resultó en reducciones sólidas en lípidos séricos y mejoras en la presión arterial sin desequilibrios en eventos cardíacos, arritmias o aumentos clínicamente significativos en la frecuencia cardíaca.</p> <p align="justify">La obesidad es una enfermedad multifactorial, y los pacientes necesitarán una variedad de opciones de tratamiento que se adapten a sus necesidades específicas y comorbilidades, dijo Louis Aronne, M.D., Director del Centro Integral de Control de Peso, División de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo en Weill Cornell Medicine y Asesor Científico de Altimmune. Estos últimos hallazgos son particularmente emocionantes dado que pemvidutide no solo ha demostrado una pérdida de peso significativa, sino también una capacidad impresionante para preservar la masa magra. Con su perfil de seguridad favorable hasta la fecha y el potencial para impulsar mejoras clínicamente significativas en otras afecciones relacionadas con la obesidad como dislipidemia e hipertensión, pemvidutide podría ofrecer una opción de tratamiento a largo plazo altamente prometedora para múltiples segmentos de la población de pacientes obesos para manejar de manera segura y efectiva el peso corporal.</p> <p>Sobre Pemvidutide</p> <p align="justify">Pemvidutide es un nuevo agonista de receptores dobles de GLP-1/glucagón, basado en péptidos en investigación para el tratamiento de la obesidad y MASH. Se cree que la activación de los receptores de GLP-1 y glucagón imita los efectos complementarios de la dieta y el ejercicio en la pérdida de peso, con el GLP-1 suprimiendo el apetito y el glucagón aumentando el gasto energético. También se reconoce al glucagón por tener efectos directos en el metabolismo de lípidos hepáticos, lo que se cree lleva a reducciones rápidas en los niveles de grasa hepática y lípidos séricos. En los ensayos clínicos hasta la fecha, pemvidutide una vez por semana ha demostrado una pérdida de peso convincente, reducciones sólidas en triglicéridos, colesterol LDL, contenido de grasa hepática y presión arterial. La FDA de EE. UU. ha otorgado la designación de Vía Rápida a pemvidutide para el tratamiento de la MASH. Pemvidutide completó recientemente el ensayo de obesidad de Fase 2 MOMENTUM y se está estudiando en el ensayo MASH de Fase 2b en curso IMPACT.</p> <p>Sobre Altimmune</p> <p align="justify">Altimmune es una empresa biofarmacéutica en fase clínica centrada en el desarrollo de terapias innovadoras basadas en péptidos de última generación. La Compañía está desarrollando pemvidutide, un agonista de receptores duales de GLP-1/glucagón para el tratamiento de la obesidad y MASH. Para obtener más información, visite www.altimmune.com.</p> <p>Declaración Prospectiva</p> <p align="justify">Cualquier declaración hecha en este comunicado de prensa relacionada con el rendimiento financiero o comercial futuro, condiciones, planes, perspectivas, tendencias o estrategias financieras y comerciales y otros asuntos financieros y comerciales, incluidos sin limitación, el momento de hitos clave de nuestros activos clínicos, y las perspectivas para la utilidad, aprobación regulatoria, comercialización o venta de cualquier producto o candidato a fármaco, son declaraciones prospectivas en el sentido de la Reforma de la Litigación de Valores Privados de 1995. Además, cuando se utilicen en este comunicado de prensa, las palabras pueden, podrían, deberían, anticipar, creer, estimar, esperar, pretender, planificar, predecir y expresiones similares y sus variantes, en relación con Altimmune, Inc. pueden identificar declaraciones prospectivas. La Compañía advierte que estas declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos e incertidumbres, que cambian con el tiempo. Los factores importantes que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de los resultados discutidos en las declaraciones prospectivas o la experiencia histórica incluyen riesgos e incertidumbres, incluidos los riesgos relacionados con: retrasos en la revisión regulatoria, interrupciones en la fabricación y la cadena de suministro, acceso a los sitios clínicos, reclutamiento, efectos adversos en los sistemas de atención médica y la interrupción de la economía global; la confiabilidad de los resultados de estudios relacionados con la seguridad en humanos y posibles efectos adversos resultantes de la administración de los candidatos a productos de la Compañía; la capacidad de la Compañía para fabricar materiales para ensayos clínicos en los plazos previstos; y el éxito de avances futuros en productos, incluido el éxito de futuros ensayos clínicos. Más información sobre los factores y riesgos que podrían afectar el negocio, las condiciones financieras y los resultados de operaciones de la Compañía se encuentran en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU., incluyendo bajo el título Factores de Riesgo en el informe anual más reciente de la Compañía en el Formulario 10-K y otras presentaciones de la Compañía ante la SEC, que están disponibles en www.sec.gov.</p> <p>Siga a @Altimmune, Inc. en LinkedIn<br/>Siga a @AltimmuneInc en Twitter</p> <p>Contacto de la Empresa:<br/>Richard Eisenstadt<br/>Director Financiero<br/>Teléfono: 240-654-1450<br/>[email protected]</p> <p>Contactos para Inversores:<br/>Lee Roth<br/>Burns McClellan<br/>Teléfono: 646-382-3403<br/>[email protected]</p> <p>Julia Weilman<br/>Burns McClellan<br/>Teléfono: 646-732-4443<br/>[email protected]</p> <p>Contacto de Prensa:<br/>Danielle Cantey<br/>Inizio Evoke, Biotech<br/>Teléfono: 619-826-4657<br/>[email protected]</p> <br/>Fuente: Altimmune, Inc