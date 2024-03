Alternativas para Apple Vision Pro: 5 auriculares de realidad virtual asequibles en 2024.

La Visión Pro de Apple está recibiendo mucha atención, en parte gracias a sus características únicas que cambian la forma en que las personas piensan sobre la realidad virtual. Sin embargo, su alto precio la pone fuera del alcance de la mayoría de los consumidores. Apple puede lanzar en el futuro una versión asequible de la Visión Pro, pero mientras tanto, aquí hay algunas alternativas que están al alcance del comprador promedio.

Mejores Alternativas a la Visión Pro

Ningún auricular de VR tiene una pantalla exterior única, un procesador M-Series o una interfaz intuitiva como la Visión Pro. Sin embargo, varios auriculares se acercan en cuanto a su nivel de inmersión y capacidades. Los auriculares a continuación son las mejores opciones disponibles hoy en día para su propósito previsto. Estos auriculares no son perfectos, pero son una excelente manera de comenzar con la realidad virtual.

1. Mejor en general: Meta Quest 3

El Meta Quest 3 es uno de los auriculares de VR más cercanos a la Visión Pro. A diferencia de muchos auriculares de VR en el mercado, el Quest 3 es un dispositivo todo en uno, al igual que la Visión Pro. Esto significa que tiene un procesador, batería y todos los componentes necesarios para usarlo sin depender de una computadora o consola de juegos.

Sin embargo, todavía no se acerca al potencia bruta que le da el procesador M-Series a la Visión Pro. El Quest 3 utiliza un procesador Qualcomm propietario basado en la tecnología de teléfonos móviles. Esto funciona sorprendentemente bien para juegos, ver películas y trabajar, pero ocasionalmente su procesador tiene dificultades para mantenerse.

El Quest 3 también tiene una excelente pantalla, con 2064 X 2208 pixeles por ojo. Eso es bastante bajo en comparación con las estimadas pantallas de 3660 X 3142 pixeles por ojo utilizadas en la Visión Pro. Sin embargo, es un gran avance sobre los auriculares de generaciones anteriores.

A diferencia del paquete de baterías con cable de Apple en la Visión Pro, el Meta Quest 3 también tiene una batería interna. Sin embargo, la razón principal para elegir el Quest 3 es su precio de $500. Aunque ciertamente no es “barato”, es 1/7 del precio de la Visión Pro.

2. Mejor para juegos: PlayStation VR 2

El PlayStation VR 2 es otro auricular relativamente nuevo que surgió a principios del año pasado. Es fácilmente el mejor auricular de juegos, pero tiene algunos defectos. El PlayStation VR 2 no es un auricular independiente. Depend…

Si el Apple Vision Pro vale la pena o no sigue siendo en gran medida objeto de debate. Muchas personas que lo compraron dicen que el precio es justificable debido a los componentes de alta gama utilizados. Sin embargo, esto no significa que debas salir corriendo a comprarlo.

Definitivamente, la Visión Pro no vale la pena para el usuario promedio. La mayoría de las personas no tienen $3,500 disponibles para gastar en un auricular de VR. Dicho esto, la Visión Pro es el auricular de realidad virtual más avanzado jamás creado. Si quieres la mejor experiencia virtual absoluta disponible y el dinero no es un problema, entonces la Visión Pro puede valer la pena.