Alternativa de AirPods: Auriculares con estuche táctil

Si has estado esperando para comprar AirPods porque el precio parecía demasiado alto, no eres el único. ¡La buena noticia es que tu espera valió la pena porque este par de auriculares inalámbricos no solo es más asequible! Estas alternativas a los AirPods vienen con un estuche con pantalla táctil.

Mientras que el par más barato de AirPods te costará $129, los auriculares Bluetooth Twin Sound Ultra cuestan solo $29.99. Es cierto que tienen sus propias limitaciones, pero son una opción sólida para cualquiera que busque ahorrar algo de dinero.

Una alternativa asequible a los AirPods: auriculares Twin Sound Ultra

Apple básicamente reinventó el auricular inalámbrico cuando presentó los AirPods originales en 2016. Ahora, casi una década después, los AirPods siguen siendo difíciles de superar, especialmente si estás en el ecosistema de Apple. Sin embargo, este precio de $30 también es difícil de superar. Y estas alternativas a los AirPods

Los auriculares Twin Sound Ultra ofrecen graves profundos y potentes, pero todos sabemos que generalmente obtienes lo que pagas en cuanto a calidad de sonido. Aun así, no a todo el mundo le importa lo suficiente como para pagar por lo mejor, o puede notar la diferencia.

Otra cosa a tener en cuenta: la duración de la batería. Con los auriculares Twin Sound Ultra, obtienes alrededor de 18 horas de duración de la batería con su estuche de carga. Los actuales AirPods 4 de nivel de entrada (sin cancelación activa de ruido) ofrecen casi el doble de eso. Sin embargo, los AirPods cuestan más de cuádruple el precio de estos auriculares alternativos, por lo que es posible que no te importe cargar los Twin Sound Ultras un poco más a menudo.

Te encantará la práctica pantalla táctil

Con los auriculares Twin Sound Ultra, también obtienes ese estuche con pantalla táctil, que los AirPods no tienen. Con esta pantalla táctil, puedes saltar canciones fácilmente, ver quién está llamando antes de contestar y ajustar el volumen de los auriculares. ¿Apple alguna vez hará esta actualización en sus auriculares? No tenemos ni idea.

Estas alternativas a los AirPods también superan a los auriculares de Apple en cuanto a opciones de color. Los Twin Sound Ultras vienen en blanco, como los AirPods, pero también en negro. Con los dispositivos de Apple, debes optar por los auriculares AirPods Max para obtener opciones de color. ¡Y su precio es de $549!

Ahorra en una alternativa a los AirPods con un estuche de carga con pantalla táctil

Los auriculares Twin Sound Ultra pueden no ser para todos, pero algunos usuarios de Apple que buscan opciones más económicas podrían optar por estos en lugar de derrochar en AirPods. Además, si llegas a perder un auricular o extravías todo el kit, no perderás tanto dinero.

Pide tu alternativa asequible a los AirPods por solo $29.99 (regularmente $69.99).

