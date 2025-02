Altavoces de monitor de estudio de Yamaha dan vida al montaje de Mac mini.

Hoy el setup del Mac mini realmente mejora el audio claro con altavoces de monitor de estudio Yamaha, adecuados para la producción musical del usuario. Montan los altavoces en soportes, lo cual es genial. Pero los montan de lado, lo cual es… extraño. A pesar de tener esos altavoces, aman su HomePod mini para la mayoría de usos.

Los altavoces de monitor de estudio Yamaha son excelentes para el setup del Mac mini

Este par de altavoces de monitor de estudio Yamaha HS7 es adecuado para la producción musical. Cada altavoz contiene un woofer de 6.5 pulgadas y un tweeter de cúpula de 1 pulgada.

Pros:

Monitores de campo cercano para una respuesta detallada

Potencia total de 95W

Acepta señales balanceadas o no balanceadas

Contras:

Busca en otro lugar si buscas un gran volumen y bajos

El usuario de Reddit Far-Communication886 (“FC”) presentó el setup del Mac mini en un post titulado “Configuración para la Universidad y Producción Musical”. Explicaron que utilizan el setup para estudios universitarios y producción musical. Y en una sorpresa, porque el único dispositivo informático visible es un iPad Pro montado en el frente del estante del monitor TGmastery, revelaron que es un puesto de trabajo del Mac mini.

La última vez cubrí el Mac mini escondido en la parte trasera del monitor y las preocupaciones relacionadas. Hoy me centraré en esos dulces altavoces de Yamaha, que son monitores de campo cercano diseñados para ofrecer audio claro a distancias cortas para tareas como mezcla de música.

“Solo los uso para [producción musical] porque no me gusta el sutil ruido blanco que emiten cuando no están reproduciendo nada, jaja, de lo contrario uso mi HomePod [mini],” dijo FC.

¿Se pueden montar altavoces de lado en los soportes?

Además de preferir el HomePod mini para evitar el zumbido del altavoz, FC también monta las cajas de los altavoces de lado. Un comentarista expresó sorpresa y se preguntó si colocar los altavoces hacia abajo está bien.

“Creo que oficialmente no deberías hacerlo, pero tomo la calidad de sonido ligeramente peor a cambio de la estética, jaja,” respondió FC. “Además, como mi habitación tampoco está tratada acústicamente, realmente no hace ninguna diferencia.”

Para altavoces de monitor de estudio y algunos altavoces más grandes, la colocación de lado es una mala idea por estas razones:

– La calidad del sonido puede sufrir debido a la dispersión del sonido interrumpida (lo cual puede cambiar cómo el sonido resuena en las paredes y repisas).

– Puede interrumpir el flujo de aire de enfriamiento, por lo que el altavoz podría sobrecalentarse.

– El altavoz puede ser menos estable al montarse de lado.

Y otro usuario emitió una advertencia clara contra la colocación de lado para los monitores de Yamaha HS7.

“No deberías hacerlo,” dijeron. “Obtendrás una mala filtración por combinación de estos monitores en particular si lo haces. La diferencia no es pequeña, es enorme.”

Yamaha HS7 Powered Studio Monitor Speakers

Los altavoces de monitor de estudio Yamaha HS7 superan con creces al pequeño altavoz dentro del Mac mini.

Foto: Yamaha

“Los altavoces de la serie HS fueron diseñados para darte la referencia más honesta y precisa posible, proporcionando una plataforma sonora ideal para construir a lo largo del proceso de mezcla”, dice Yamaha sobre los altavoces.

Características del altavoz:

– Monitores de estudio de campo cercano biamplificados de 2 vías

– Woofer de cono de 6.5 pulgadas y tweeter de cúpula de 1 pulgada

– Respuesta de frecuencia de 43Hz a 30kHz

– Sistema bi-amplificado de 60W LF más 35W HF para una amplificación de potencia de 95W de alto rendimiento

– Control de sala y controles de respuesta de trim alto

– Entradas XLR y de jack de teléfono TRS aceptan señales balanceadas o no balanceadas

