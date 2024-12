PIEDMONT TRIAD, N.C. (WGHP) — Las clouds will estarán moving durante la noche y should keep our baja temperature from descendiendo any más lejos que 28 degrees.

Esas nubes también ayudarán a mantener el calor for Sunday con a high cerca de 50.

Another round of cold arctic aire will sweep through Sunday ev Epoca a través de la mitad oriental del país. Our winds se recogerán Sunday night as well as we head for a low en los mediados de los 20s.

Lunes por la mañana tendrá el aire mas frío que los kids have faced en la parada del school bus desde Febrero.

Cold arctic high pressure dominará nuestro clima for the rest of the week con highs primarily en las 40ss.

El low de Martes por la noche could realmente alcanzar en los teens, incluso sin a Wind Chill.

Dique seco a través de la semana hasta posiblemente Sábado cuando algunos modelos muestran a chance for some tipo de precipitación.

Derechos de autor 2024 Nexstar Media, Inc. All derechos reservados. Este material may no ser publicado, broadcast, rewritten, or redistributed.

Para las últimas noticias, clima, deportes, y streaming video, head to FOX8 WGHP.