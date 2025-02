Alrededor de 160,000 personas protestan contra la extrema derecha en Berlín

Cientos de miles de personas salieron a las calles de Berlín para protestar por lo que consideran una violación de un tabú en la política alemana de la posguerra. Las protestas vinieron después de que algunos partidos votaran junto al partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania (AfD), sobre una resolución no vinculante sobre inmigración la semana pasada. El líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, quien se perfila como el próximo canciller de Alemania, intentó apoyarse en el apoyo de AfD dos veces la semana pasada, incluido un proyecto de ley destinado a frenar la inmigración. El movimiento provocó la ira de muchos, con los organizadores de la manifestación diciendo que la gente salió a condenar lo que ven como una violación del acuerdo del país de no trabajar con la extrema derecha a nivel nacional. Las manifestaciones llegan tres semanas antes de las elecciones nacionales y siguen a protestas similares en toda Alemania el sábado. La policía estima que alrededor de 160,000 personas salieron a protestar el domingo. La manifestación comenzó justo afuera del Bundestag, el edificio del parlamento de Alemania, y se dirigió hacia la sede de la CDU. La manifestante Anna Schwarz, de 34 años, dijo a AFP que se unió a una manifestación política por primera vez porque “ya no podemos desviar la mirada”. “(Queremos) hacer tanto ruido como sea posible para pedir a los partidos autoproclamados ‘democráticos’ que protejan esta democracia”, dijo. La CDU lidera en las encuestas antes de las elecciones anticipadas de Alemania este mes. AfD actualmente está en segundo lugar en las encuestas, aunque Merz ha descartado cualquier tipo de coalición con ellos. El miércoles, una moción no vinculante sobre cambios en la ley de inmigración fue aprobada en el parlamento de Alemania. Dos días después, un proyecto de ley destinado a reducir los números de inmigrantes y los derechos de reunión familiar fue rechazado por el parlamento de Alemania por 350 votos a 338. El proyecto de ley fue presentado por la CDU y respaldado por la extrema derecha. La estrategia fue ampliamente condenada, incluida por la predecesora de Merz como líder de la CDU y ex canciller Angela Merkel, que lo acusó de dar la espalda a un compromiso anterior de no trabajar con AfD en el Bundestag. Merz defendió sus acciones como “necesarias” y dijo que no había buscado el apoyo del partido. “Una decisión correcta no se vuelve incorrecta solo porque las personas equivocadas estén de acuerdo con ella”, dijo la semana pasada.