Almas desorientadas impulsadas por un ecosistema peligroso: Dhankhar sobre la crítica a Sanatan | Noticias de India

NUEVA DELI: El Vicepresidente Jagdeep Dhankhar dijo el viernes que la referencia a Sanatan y Hindu en India evoca reacciones desconcertantes de ‘almas desviadas’ impulsadas por un ‘ecosistema peligroso’.

Al dirigirse al Congreso Internacional de Vedanta organizado en la JNU, Dhankhar dijo que las personas que reaccionan a estos términos sin entender las profundidades de las palabras y su significado es irónico y doloroso.

“Fue irónico y doloroso que en este país la referencia a Sanatan, la referencia a Hindu evoca reacciones desconcertantes más allá de la comprensión”, dijo Dhankhar.

“En lugar de comprender la profundidad de estas palabras, su profundo significado, las personas tienden a estar en modo de reacción a la primera oportunidad”, agregó.

Dhankhar también tildó a esas personas como “almas que están guíadas por sí mismas” y son impulsadas por un “ecosistema peligroso que es una amenaza no solo para la sociedad sino para ellos mismos.

“El derecho de expresión es un regalo divino. Su acortamiento, su dilución por cualquier mecanismo no es saludable y esto nos lleva a otro aspecto, el diálogo. Si tienes derecho de expresión, (pero) no te involucras en diálogo entonces las cosas no pueden funcionar. Ambas cosas deben ir de la mano”, dijo Dhankhar.

“El diálogo, el debate, la discusión, la deliberación han salido bajo el asalto de la interrupción y la perturbación, incluso en los teatros de la democracia”, agregó.

El vicepresidente dijo que en un momento en que las disciplinas globales están abrazando la filosofía Vedanta, hay “algunos en esta tierra de espiritualidad”, que desechan Vedanta y texto Sanatani como “regresivos”.

“Este desprecio a menudo proviene de mentes coloniales pervertidas, un entendimiento ineficiente de nuestra herencia intelectual. Estos elementos trabajan de manera estructurada, de manera siniestra”, dijo el vicepresidente.

Enlace de fuente