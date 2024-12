¡Allá vamos: The Verge ahora tiene una suscripción!

“

Vale, lo estamos haciendo.

Hoy estamos lanzando una suscripción de The Verge que te permite deshacerte de un montón de anuncios, te da acceso ilimitado a nuestra destacada información y análisis en todo el sitio y a nuestros increíbles boletines premium, y en general te permite apoyar el periodismo tecnológico independiente en un mundo de contenido de influencers patrocinado. Costará $7 al mes o $50 al año; y por tiempo limitado, si te registras en el plan anual, te enviaremos una absolutamente impresionante edición impresa de nuestra serie CONTENT GOBLINS, con fotografía y diseño nuevo y muy divertido. (Nuestro equipo de arte es increíblemente bueno en impresión; incluso hemos ganado un importante premio de revista por ello.)

Un número sorprendente de ustedes nos ha pedido que lancemos algo así, y estamos encantados de hacerlo. Si no quieres pagar, ten la seguridad de que gran parte de The Verge seguirá siendo gratuita; estamos pensando en las suscripciones de una manera muy diferente a la de todos los demás.

Si eres lector de The Verge, sabes que hemos estado cubriendo cambios masivos y fundamentales en la forma en que funciona internet desde hace años. La mayoría de las principales plataformas de redes sociales son abiertamente hostiles a los enlaces, grandes cambios en la búsqueda han llevado a la muerte de sitios web pequeños, y todo está cubierto con una capa de algoritmos y extraños engaños. El ecosistema de medios algorítmicos es ahora abiertamente hostil al tipo de periodismo riguroso e independiente que queremos hacer.

Hace unos años, decidimos que la única forma real de sobrevivir a todo esto era mantenernos apartados y apostar por nuestro propio sitio web para poder seguir siendo independientes de estas plataformas y sus algoritmos. No queríamos escribir historias para perseguir tendencias de búsqueda de Google o porque pensábamos que funcionarían bien en las redes sociales. Y definitivamente no queríamos comprometer nuestra famosa política de ética estricta para aceptar acuerdos de respaldo de marcas de las empresas que cubrimos, lo que casi todos nuestros competidores en la economía de los creadores se ven obligados a hacer para mantener negocios sostenibles.

Así que decidimos hacer que nuestro propio sitio fuera tan valioso para ustedes, nuestro querido público, como fuera posible. Apostamos a que nuestro rediseño, y la introducción de Quick Posts y el feed de noticias de Storystream en la página de inicio, nos permitiría mantenernos enfocados en nuestros lectores y nuestro trabajo en lugar de en el tráfico y las métricas. Nuestro objetivo era bastante simple: queríamos hacer de nuestro sitio algo que valiera la pena visitar una y otra vez. Queríamos que valiera su tiempo, todos los días.

Me alegra decir que esto funcionó: hemos mantenido una enorme audiencia fiel a pesar de la disminución generalizada de las referencias de Google y las principales plataformas sociales que degradan los enlaces. La página de inicio de The Verge siempre ha sido la página individual más popular de todo Vox Media, y ahora el tiempo promedio que se pasa en nuestra página de inicio es de más de seis minutos. Medio millón de personas leen The Verge al menos una vez a la semana, y esas personas leen un promedio de 14 historias al mes. 55,000 de ustedes han venido al sitio todos los días de este año. Muchos de ustedes realmente les gusta The Verge, y estamos eternamente agradecidos por ello; pretendemos seguir haciendo esta cosa juntos durante mucho, mucho tiempo.

A tantos de ustedes les gusta The Verge que de hecho hemos recibido un número sorprendente de notas de personas que nos preguntan cómo pueden pagar para apoyar nuestro trabajo. No es ningún secreto que muchos sitios web y publicaciones geniales han desaparecido en los últimos años a medida que la web abierta se desmorona, y está claro que apoyar directamente a los creadores que amas es una gran parte de cómo todos pueden seguir trabajando en el internet moderno.

Al mismo tiempo, no queríamos simplemente poner una barrera de pago en todo el sitio; es una tragedia que el periodismo tradicional se esté retirando detrás de muros de pago mientras tonterías se propagan en plataformas de forma gratuita. También creemos que nuestra gran y popular página de inicio es un recurso que vale la pena invertir en él. Por lo tanto, estamos replanteando The Verge en un modelo freemium: nuestra página de inicio, publicaciones core de noticias, transcripciones de entrevistas Decoder, Quick Posts, Storystreams y blogs en vivo seguirán siendo gratuitos. Sabemos que muchos de ustedes dependen de nosotros para curar las noticias todos los días, y vamos a seguir centrados en hacer una gran página de inicio que valga la pena visitar regularmente, ya sea que nos paguen o no.

Nuestros informes originales, reseñas y características estarán detrás de un muro de pago de medición dinámico; muchos de ustedes nunca llegarán al muro de pago, pero si nos leen mucho, les pediremos que paguen. Los suscriptores también tendrán acceso completo a Command Line y Notepad, nuestros dos boletines premium de Alex Heath y Tom Warren, que están llenos de primicias todas las semanas.

También me complace decir que suscribirse a The Verge ofrecerá una experiencia publicitaria mejorada enormemente: eliminaremos todas las cajas de contenido recomendado y los anuncios programáticos de terceros, reduciremos el número total de unidades publicitarias y solo completaremos lo que quede con anuncios de alta calidad vendidos directamente por Vox Media. Hará que el sitio sea más rápido, más ligero y más hermoso, más similar al sitio que imaginamos desde el principio y algo que tantos de ustedes nos han pedido que proporcionemos.

Los suscriptores también tendrán acceso a feeds RSS de texto completo y acceso anticipado a algunas grandes ideas sobre el futuro de los medios de comunicación. Nuestra visión siempre ha sido construir The Verge como un producto de software, y tenemos un gran plan de funciones por venir, como un verdadero interruptor de modo oscuro, la capacidad de personalizar la alimentación de la página de inicio y muchas ideas locas sobre lo que podría significar seguir autores, temas y flujos en todo el sitio y, eventualmente, en plataformas sociales descentralizadas como Bluesky, Mastodon y Threads. Tenemos grandes planes aquí, y estamos emocionados de probarlos con todos ustedes.

The Verge tiene ahora 13 años, lo cual se siente notable decir; hemos superado a muchos de nuestros colegas, y en su mayoría lo hemos logrado porque somos tercos como el infierno. Nunca hemos perseguido métricas, nunca hemos tomado dinero para decir lo que otras personas quieren que digamos, y nunca nos hemos apartado de preocuparnos profundamente por la tecnología y cómo hace sentir a las personas. El lanzamiento de una suscripción es un gran cambio, pero es la base de cómo haremos tercamente pasar otros 13 años.

Espero que puedas ayudarnos a apoyarnos; y si no puedes, haremos todo lo posible para ganar tu apoyo en el futuro.

