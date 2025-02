Alimentos de emergencia, pruebas de TB y medicamentos contra el VIH: La ayuda vital para la salud permanece congelada a pesar del fallo judicial

Los fondos para programas de salud vitales en todo el mundo siguen congelados y su trabajo no ha podido reanudarse, a pesar de la orden de un juez federal que detuvo temporalmente el desmantelamiento de la principal agencia de ayuda exterior del gobierno por parte de la administración Trump. Las entrevistas con personas que trabajan en iniciativas de salud en África y Asia revelaron que los padres en Kenia cuyos hijos se cree que tienen tuberculosis no pueden hacer que los analicen. No hay agua potable en los campamentos de Nigeria o Bangladesh para las personas que huyeron del conflicto civil. Un programa de alimentos terapéuticos no puede tratar a niños gravemente desnutridos en Sudán del Sur.

“Hay personas viajando 300 kilómetros desde las montañas para tratar de encontrar sus medicamentos en otros hospitales, porque no quedan en donde viven”, dijo Maleket Hailu, quien dirige una organización que ayuda a personas que viven con el VIH en la región de Tigray en Etiopía y que dependía de los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. “USAID proporcionaba los medicamentos y los transportaba a lugares rurales. Ahora estas personas están desamparadas y sin información adecuada”.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo el martes que la oficina del Secretario de Estado Marco Rubio había emitido más de 180 exenciones que permiten que las actividades salvavidas se reanuden, y que se están aprobando más cada día. El departamento no respondió a una solicitud de proporcionar una lista de los 180 proyectos.

Sin embargo, incluso los programas con exenciones siguen congelados, según personas de más de 40 grupos financiados por USAID, porque el sistema de pagos que USAID utilizaba para distribuir fondos a las organizaciones no ha estado operativo durante semanas. Sin acceso a ese dinero, los programas no pueden funcionar.

El miércoles por la noche, el juez Amir H. Ali del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia denegó una solicitud de declarar en desacato a la administración Trump por continuar congelando la ayuda, reconociendo que el gobierno había reconocido que se requería “un cumplimiento rápido con la orden”.

Pero escribió que la orden de restricción “no permite a los acusados simplemente continuar con su suspensión general de la ayuda exterior apropiada por el Congreso”, para tener tiempo de “elaborar una nueva justificación post hoc para la suspensión en masa”.

Las organizaciones suelen recibir sus subvenciones en pequeñas cuotas, presentando requisiciones para actividades que llevarán a cabo inminentemente. Confían en ese rápido giro para seguir operando. Muchos de los grupos afectados son organizaciones sin ánimo de lucro que no tienen otra fuente de fondos.

“Algunas ONG han recibido exenciones, pero las exenciones sin dinero son solo trozos de papel, y no se pueden llevar a cabo programas solo con papel”, dijo Tom Hart, director ejecutivo de InterAction, que representa a 165 organizaciones que brindan ayuda exterior. “Estas organizaciones no han sido pagadas por trabajos desde diciembre, y no tienen ninguna garantía de que se les pagará por ese trabajo o por cualquier trabajo futuro”.

Hablando en una reunión con organizaciones de ayuda la semana pasada, Peter Marocco, el designado por Trump que ahora es el director de la Oficina de Asistencia Exterior del Departamento de Estado, dijo que el sistema de pagos estaba fuera de servicio, pero se restablecería para el 18 de febrero. No lo ha sido.

El Sr. Marocco firmó una declaración presentada al juez en el tribunal federal, informando sobre el cumplimiento del gobierno con la orden de restricción. En ella, argumentó que la administración estaba actuando en base a otras regulaciones, no a la orden ejecutiva, para seguir congelando la financiación.

La administración Trump insiste en que el sistema de exenciones está permitiendo que el trabajo de emergencia continúe sin problemas. Pero el proceso de emitir las exenciones ha sido complejo, dijo el portavoz del Departamento de Estado, porque el departamento ha tenido que verificar que las organizaciones que las solicitan no estén tergiversando sus actividades.

“El departamento descubrió que muchas actividades que anteriormente se habían descrito como ayuda humanitaria salvavidas, en realidad involucraban programas de D.E.I. o ideologías de género, cirugías de cambio de género u otros tipos de asistencia no salvadora de vidas y esfuerzos que van explícitamente en contra de la agenda de política exterior “Estados Unidos Primero” establecida por el presidente”, dice la declaración.

USAID no financiaba cirugías de cambio de género; los programas con enfoque de género incluían esfuerzos para proteger a las mujeres de la violencia doméstica y prevenir la infección por VIH en niñas adolescentes vulnerables.

Las organizaciones que han recibido exenciones informan que una o dos actividades en proyectos más grandes fueron aprobadas para reanudarse, mientras que las actividades adyacentes y relacionadas aún están congeladas.

El director ejecutivo de una gran organización que brinda atención médica, que pidió no ser identificado porque estaba prohibido hablar con los medios de comunicación por la orden de detener el trabajo de USAID, dijo que su agencia había recibido dos de las 24 exenciones para las que habían solicitado. Si la organización tuviera todas las exenciones, cubrirían aproximadamente el cinco por ciento de sus actividades. Hasta ahora no ha recibido fondos. “No puedo comprar medicamentos con una exención”, dijo.

La Fundación Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation es la única organización que The Times ha encontrado en una extensa encuesta de receptores de USAID que ha reanudado su trabajo después de recibir una exención.

Pero la fundación no ha podido acceder a ningún dinero nuevo. Para reanudar sus programas de prueba y tratamiento del VIH, ha utilizado el dinero que había recibido como reembolso por los desembolsos antes de la orden de suspensión del trabajo, dijo Trish Karlin, vicepresidenta ejecutiva de la organización. Dijo que la fundación había recibido exenciones para 13 de sus 17 proyectos.

“Para los premios que no están financiados por adelantado, sino que se pagan después de que facturamos al gobierno de EE. UU., no se nos ha pagado y se nos debe casi $5 millones”, dijo.

Karoun Demirjian contribuyó con la información.