Aliados respaldan a Modi para un tercer mandato después de un revés.

Narendra Modi está listo para ser primer ministro de la India por tercera vez, un día después de unos humildes resultados electorales que vieron su mayoría reducida por una oposición resurgente. El Sr. Modi recibió el respaldo para ser primer ministro nuevamente después de una reunión con su Alianza Democrática Nacional (NDA) el miércoles. El líder de 73 años se encontró inesperadamente dependiente de los partidos más pequeños de la NDA para alcanzar una mayoría parlamentaria después de que su propio partido no logró los 272 necesarios para formar el próximo gobierno. Sin embargo, la oposición, que ganó 232 escaños frente a los 293 de la NDA, aún no ha concedido formalmente. Estaba celebrando su propia reunión el miércoles en la capital, Delhi, para discutir los próximos pasos. Es probable que el Sr. Modi preste juramento para un tercer mandato récord más adelante esta semana. El Sr. Modi y su Partido Popular Hindú nacionalista (BJP) ganaron 240 escaños tras las elecciones de siete etapas que duraron semanas, lo que los convierte en el partido más grande en la Lok Sabha, la cámara baja de la India. Sin embargo, es un número significativamente reducido para el primer ministro: en 2019, el BJP ganó 303 escaños, y el Sr. Modi había dicho que apuntaba a 370 escaños en esta ocasión. En cambio, tuvieron que depender de los socios de la NDA para asegurar el tercer mandato del Sr. Modi. Según un comunicado de la NDA, fue “unánimemente” elegido como su líder en la reunión en su residencia de Delhi, agregando que estaban “comprometidos a servir a los pobres, mujeres, jóvenes, agricultores y ciudadanos explotados, privados y oprimidos de la India”. Exactamente qué concesiones sus socios pueden haber obtenido del BJP aún está por verse. Antes de la reunión, había especulaciones de que las demandas de grupos más poderosos podían incluir puestos ministeriales a cambio de su apoyo. Es la primera vez que el Sr. Modi gobernará en coalición con su partido teniendo una mayoría absoluta, y no está claro cómo serán los próximos cinco años. Nilanjan Mukhopadhyay, quien ha escrito una biografía del Sr. Modi, dijo a la agencia de noticias AFP que “obligaría a Modi a adoptar el punto de vista de los demás”. “Veremos más democracia y un parlamento saludable”, agregó. “Tendrá que ser un líder que nunca ha sido; tendremos que ver a un nuevo Modi”. Mientras tanto, la coalición de oposición INDIA ha estado celebrando los resultados, a pesar de no haber ganado. El presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, les dijo a los miembros al inicio de su reunión el miércoles por la noche que “el mandato es decisivamente en contra del Sr. Modi… y el contenido y estilo de su política”. Las elecciones indias de este año fueron las más grandes que el mundo haya visto. Más de 600 millones de personas participaron, o el 66% de los votantes elegibles del país. Casi mil millones de personas se habían registrado para votar en total, alrededor de una de cada ocho personas de la población global. La votación se realizó en siete rondas entre el 19 de abril y el 1 de junio por razones de seguridad y logística. Gran parte de la elección se llevó a cabo en un calor extremo y mortal, ya que las temperaturas en partes de la India alcanzaron casi 50 ºC.