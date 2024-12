Aliados de Trump se molestan por la resistencia del Senado GOP a los nominados

Algunos aliados del presidente electo Trump están atacando a los senadores republicanos mientras un segundo nominado al gabinete parece estar en peligro, planteando preguntas sobre el alcance del mandato de Trump y cuánta libertad debería tener para construir su segunda administración. Trump ya ha visto a un nominado al gabinete retirarse ante la oposición de los republicanos del Senado, con el antiguo representante Matt Gaetz retirándose como nominado para servir como fiscal general en medio de preguntas sobre un informe de ética de la Cámara y mala conducta. Ahora, el nominado a secretario de Defensa, Pete Hegseth, enfrenta vientos en contra entre algunos republicanos preocupados por acusaciones de mala conducta sexual y consumo excesivo de alcohol en trabajos anteriores. Sin embargo, múltiples aliados de Trump han argumentado que el presidente electo debería tener amplia libertad de los senadores republicanos después de su convincente victoria electoral el mes pasado, y han expresado frustraciones sobre la resistencia que Hegseth está recibiendo en particular. Donald Trump Jr. y otros recurrieron a las redes sociales para resaltar cuántos senadores republicanos respaldaron a los nominados del presidente Biden para secretario de Defensa (Lloyd Austin) y fiscal general (Merrick Garland), sugiriendo que esos mismos legisladores deberían apoyar a Hegseth. “¡Qué vergüenza. Si eres un senador republicano que votó por Lloyd Austin, pero criticas a @PeteHegseth, entonces tal vez estás en el partido político equivocado!” publicó Trump Jr. ” en X. Las tensiones ponen de relieve cómo algunas de las elecciones de Trump para su gabinete fueron poco ortodoxas o no consideraron la confirmación, poniendo a prueba cuánto puede doblar a los senadores republicanos a su voluntad. “Quiere personas que él piensa que van a hacer el trabajo, ya sea siendo un disruptor, un reformador o sacando lo mejor de esa agencia o departamento. Luego, busca personas que entiendan los principios de America First y hayan mostrado lealtad en los últimos 10 años. Así que eso anuló todo lo demás”, dijo un aliado de Trump a The Hill sobre los nominados del presidente electo. “Al mismo tiempo, estás viendo una situación en la que hay muchos senadores republicanos que necesitan crecer un par”, agregó el aliado. “Necesitan entender que hay una ventana muy estrecha para hacer las cosas. El pueblo estadounidense le ha dado un mandato para decir no más status quo.” El representante Andy Biggs (R-Ariz.), un firme aliado de Trump, escribió un artículo de opinión en Newsweek el jueves criticando cómo los senadores republicanos estaban “frustrando” a algunos de los nominados de Trump. “¿Por qué los republicanos insisten en arrebatar la derrota de las fauces de la victoria?” escribió Biggs. “Ganamos la elección. Tenemos un mandato. Tenemos mayorías ajustadas en el Congreso, pero el pueblo estadounidense envió una señal a Washington, D.C. para poner fin al status quo.” Los republicanos, después de pasar cuatro años en la minoría, recuperaron la mayoría en el Senado en noviembre al asegurar 53 escaños. Eso a pesar de que los candidatos republicanos perdieron en Arizona, Michigan, Nevada y Wisconsin, todos estados que Trump llevó sobre la vicepresidenta Harris. Como resultado, los nominados de Trump solo pueden permitirse hasta tres deserciones republicanas suponiendo que todos los demócratas voten en contra de ellos. Eso ha llevado a algunos problemas iniciales para algunos de sus elecciones. Gaetz, el antiguo congresista que fue la primera elección de Trump para liderar el Departamento de Justicia, tuvo dificultades para convencer a los senadores desde el principio ante las preocupaciones sobre un inminente informe de ética de la Cámara sobre su comportamiento y preguntas más amplias sobre mala conducta sexual. Trump puso poco capital político para intentar empujar a Gaetz a través de la línea de meta, y el antiguo congresista se retiró de la consideración aproximadamente una semana después de ser anunciado por primera vez. Sin embargo, la resistencia de los senadores a Hegseth ha generado más oposición de los aliados de Trump. El ex presentador de Fox News y veterano del ejército ha visto su nominación llevada al borde ante las crecientes acusaciones de mala conducta sexual, consumo excesivo de alcohol y otro comportamiento controvertido en sus trabajos anteriores. La senadora Joni Ernst (R-Iowa), entre otros senadores republicanos, han indicado que no están listos para respaldar la nominación de Hegseth. “El Presidente merece una presunción de que las personas que él nomina deberían ser quienes ocupen esos cargos. Esto se trata de la agenda de Trump. Es poner a Estados Unidos Primero”, dijo Elbridge Colby, quien sirvió en el Pentágono durante el primer mandato de Trump, el viernes en CNBC. Trump publicó en Truth Social el viernes que Hegseth lo estaba haciendo “muy bien” y tenía un fuerte apoyo. Pero hasta ahora Trump no ha trabajado los teléfonos ni ha presionado públicamente a los senadores para respaldar a Hegseth, y ha hablado con el gobernador de Florida Ron DeSantis (R) sobre liderar el Pentágono en caso de que Hegseth se retire. La nominación de Hegseth es probable que no sea la última en enfrentar una intensa escrutinio de los republicanos, sin embargo, lo que potencialmente prepara más enfrentamientos entre los seguidores de Trump y los senadores republicanos. Tulsi Gabbard, quien es la elección de Trump para servir como directora de inteligencia nacional, ya ha sido recibida con escepticismo por algunos legisladores que se preocupan por sus comentarios pasados que repiten la propaganda rusa y su reunión de 2017 con el dictador sirio Bashar al-Assad. Robert F. Kennedy Jr., la elección de Trump para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos, probablemente será interrogado sobre su retórica anti-vacunas y otras opiniones controvertidas sobre la leche cruda y el flúor. Se espera que Kash Patel, un leal a Trump designado para servir como director del FBI, se enfrente a una dura batalla de confirmación, y los senadores ya han dicho que tienen preguntas sobre la elección de Trump del ex representante Billy Long (R-Mo.) para servir como comisionado del IRS. Los críticos de Trump se han opuesto a la idea de que la nueva administración tiene un mandato abrumador del público. Si bien Trump ganó los siete estados decisivos en noviembre, no superó el 50 por ciento de apoyo a nivel nacional, y su margen de voto popular fue inferior al 2 por ciento. “En la medida en que haya surgido algún mandato de esta última elección, es que el pueblo estadounidense quiere que trabajemos duro para reducir el alto costo de vida y bajar los precios de la comida, la gasolina, el costo del cuidado de niños y la vivienda”, dijo el líder de la minoría de la Cámara Hakeem Jeffries (D-N.Y.) a los reporteros el viernes. Fuente de enlace.