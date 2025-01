Aliados de Robert Kennedy temen que esté perdiendo el apoyo del Senado de EE. UU.

“

Los aliados de Robert F Kennedy Jr temen que no haya logrado convencer a suficientes senadores para confirmarlo como el principal funcionario de salud de Donald Trump, según personas familiarizadas con el asunto.

Kennedy, conocido como RFK Jr, estaba celebrando reuniones de última hora con demócratas y republicanos antes de dos días de interrogatorios por parte de los comités de finanzas y salud del Senado a finales de esta semana, según tres personas. Se ha reunido con más de 60 senadores desde su nominación.

“Hay más ansiedad ahora que nunca”, dijo una persona cercana a Kennedy. “Esta es una semana importante: si la votación fuera hoy, estaría en duda. Realmente necesitamos consolidar el impulso esta semana para superar toda la negatividad que ha habido”.

La oposición a la nominación de Kennedy ha surgido de influyentes voces conservadoras, incluido el consejo editorial de The Wall Street Journal y Americans Advancing Freedom, un grupo co-fundado por el ex vicepresidente Mike Pence que ha expresado preocupación por el apoyo del ex demócrata a los derechos al aborto.

“Lo extraño con RFK es el volumen puro de quizás que necesitamos observar y ver dónde caen —sin duda, es uno de los dos nominados más en peligro”, dijo Chris Meekins, un analista de políticas de Washington para el banco de inversiones Raymond James.

Se considera que los senadores republicanos Mitch McConnell, Susan Collins y Lisa Murkowski son candidatos obvios para oponerse a la nominación de Kennedy. Los tres votaron en contra del nominado a secretario de defensa de Trump, Pete Hegseth, la semana pasada cuando logró la confirmación en el Senado con un solo voto de desempate emitido por el vicepresidente JD Vance.

Pero el apoyo de Kennedy a los derechos al aborto y su impulso para cambiar la industria alimentaria y la financiación de la investigación biomédica también eran fuentes potenciales de oposición republicana, reconocieron las personas de su campaña.

Los senadores provida, como James Lankford, senadores republicanos como Todd Young y Thom Tillis, que históricamente están cerca de la industria farmacéutica, y aquellos con una gran industria agrícola en sus estados, como John Hoeven, representaban un riesgo para Kennedy, dijeron las personas.

Un portavoz de Young dijo que el senador de Indiana tuvo una reunión “muy positiva” con Kennedy en diciembre. Los representantes de los demás no respondieron a las solicitudes de comentarios.

“Estas son las audiencias de confirmación más trascendentales para un secretario de Salud y Servicios Humanos que probablemente hayamos visto en muchas décadas”, dijo Meekins.

Kennedy, un escéptico vocal de las vacunas y crítico de la industria farmacéutica, controlaría un departamento enorme con 13 divisiones y agencias y un presupuesto de $1.8 billones si es confirmado.

Un representante de Kennedy dijo que tenían “plena confianza” en que ganaría la votación del Senado.

El mercado de predicción Polymarket da a Kennedy un 80 por ciento de probabilidades de ser confirmado, en comparación con casi un 100 por ciento para nominados como Scott Bessent, la elección de Trump para secretario del Tesoro. Tulsi Gabbard, su nominada como directora de inteligencia, tenía solo un 51 por ciento.

Kennedy ha causado controversia por su oposición anterior a algunas vacunas infantiles, las vacunas MMR y la vacuna Covid-19, aunque ha suavizado esas posiciones para ganarse el favor de los senadores.

También ganó $11.6 millones de dólares en demandas por vacunas en los últimos dos años y ha dicho que mantendría una participación del 10 por ciento en cualquier ganancia derivada de litigios contra la vacuna Gardasil de Merck. Uno de sus asesores más cercanos —el abogado Aaron Siri— también lideró una demanda intentando revocar la vacuna contra la poliomielitis más utilizada.

McConnell, sobreviviente de la poliomielitis, ha tenido problemas con los comentarios antivacunas de Kennedy, advirtiendo en diciembre que socavar la confianza en “curas probadas” era “peligroso”. Los representantes de McConnell, y los compañeros rebeldes en la votación de Hegseth, Murkowski y Collins, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La promesa de Kennedy de prohibir el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa también había preocupado a los senadores con estados en el corazón agrícola, dijeron las personas cercanas a él.

Senadores demócratas como Sheldon Whitehouse y John Fetterman han coqueteado con apoyar la nominación de Kennedy, lo que podría complicar la votación. Ninguno de los senadores respondió a las solicitudes de comentarios.

La demora de una semana en las audiencias del Senado de Kennedy también apuntaba a algunas preocupaciones de que no tuviera suficiente apoyo, señalaron los expertos de Washington.

“Cuando todo es armonía, es su incentivo seguir adelante con las audiencias. El retraso no es su amigo”, dijo David Bowen, el ex director de política de salud del comité de salud del Senado. “En el mejor de los casos, pasará por debajo en una votación cerrada”.

