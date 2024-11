Aliados de Bolsonaro casi lanzan golpe militar en 2022, según informe policial.

Brasil estuvo al borde de un golpe militar de extrema derecha y del asesinato de un juez de la Corte Suprema justo unos días antes de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder en enero de 2023, según un informe de la policía federal.

El informe sobre el presunto complot para ayudar al populista de extrema derecha Jair Bolsonaro a aferrarse al poder se hizo público el martes, y pinta un escalofriante retrato de lo cerca que estuvo una de las mayores democracias del mundo de caer de nuevo en un régimen autoritario.

El documento de 884 páginas describe una conspiración compleja de tres años que los investigadores creen que fue diseñada para allanar el camino para un golpe militar utilizando las redes sociales para difundir falsas afirmaciones de fraude electoral que los conspiradores esperaban justificar dicha intervención ante la opinión pública.

La policía afirma que el complot debía alcanzar su “máximo” el 15 de diciembre de 2022, dos semanas antes de que Lula tomara posesión después de vencer por poco a Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre.

Los conspiradores, incluidas varias figuras militares de alto rango, presuntamente esperaban que ese día Bolsonaro firmara un “decreto de golpe” que de hecho permitiría una toma del poder militar.

El informe de la policía federal, que fue revisado por The Guardian, afirma que la única razón por la que Bolsonaro no firmó ese decreto bloqueando la transferencia de poder fue porque los conspiradores no lograron obtener suficiente apoyo de la cúpula militar de Brasil.

La policía federal dijo que lo único que impidió que se llevara a cabo el intento de golpe fue “la postura inequívoca” de Freire Gomes, Baptista Junior y la mayoría del alto mando del ejército. Alegó que esas personas “permanecieron fieles a los valores que rigen el estado de derecho democrático y no cedieron a la presión golpista”.

La semana pasada, Bolsonaro fue acusado formalmente de ser uno de los 37 involucrados en una conspiración criminal diseñada para destruir el sistema democrático de Brasil a través de un golpe de Estado de extrema derecha. Negó esas acusaciones el martes, calificándolas de locura.

“Nunca discutí un golpe con nadie”, dijo a los periodistas en la capital, Brasilia. “Si alguien hubiera venido a hablarme de un golpe, les habría preguntado: ‘¿Y el día después? ¿Qué haría el mundo?'”

Sin embargo, el informe de la policía federal afirmaba: “La evidencia obtenida a lo largo de la investigación muestra de manera inequívoca que el entonces presidente Jair Messias Bolsonaro planeó, actuó y tuvo control directo y efectivo de los actos ejecutivos llevados a cabo por la organización criminal que intentaba ejecutar un golpe militar y desmantelar el Estado de derecho, algo que no ocurrió debido a circunstancias fuera de su control”.

El General Braga Netto negó la semana pasada que hubiera un complot de golpe en marcha, calificando tales afirmaciones de “fantasiosas y absurdas”. El General Heleno aún no ha comentado sobre las afirmaciones de la policía, pero el año pasado negó públicamente estar involucrado en preparativos para un golpe.

El General Nogueira de Oliveira y el Almirante Almir Garnier Santos aún no han comentado públicamente sobre las afirmaciones.

El informe policial indica que los conspiradores cercanos a Bolsonaro habían establecido planes de contingencia en caso de que fallara el presunto intento de golpe. Una computadora portátil incautada al Teniente Coronel Mauro Cid, quien fue ayudante de campo de Bolsonaro durante su presidencia de 2019-2023, supuestamente contenía una presentación en PowerPoint con detalles de un plan de escape de estilo militar para Bolsonaro “en caso de que el intento de golpe fuera frustrado”.

“El plan implica el uso de armas para asegurar la huida del ex presidente”, agrega el informe sobre el presunto plan de “exfiltración”.

La investigación policial también contiene detalles impactantes sobre lo cerca que los conspiradores pueden haber estado de secuestrar o asesinar al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes.

El 15 de diciembre, mientras los conspiradores empujaban sin éxito a Bolsonaro a firmar el decreto que autorizaba una intervención militar, el informe afirma que al menos seis miembros de una célula pro-Bolsonaro “se posicionaron en puntos estratégicos cerca de la residencia oficial del ministro y la Corte Suprema para llevar a cabo la acción”. Sin embargo, en el último momento, la misión “clandestina” para “neutralizar” a Moraes fue abortada, dijo la policía, en parte debido a la negativa del jefe del ejército a apoyar la conspiración.

La policía dijo que también descubrieron planes para asesinar a Lula y a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, en el caso de Lula con veneno o productos químicos tóxicos. El informe afirmaba que Bolsonaro tenía “pleno conocimiento” de la “planificación operativa” para tales actos criminales.

“¿Cómo comenzó todo?”

El presidente izquierdista de Brasil, João Goulart, fue derrocado en un golpe en abril de 1964. El general Humberto Castelo Branco se convirtió en líder, se prohibieron los partidos políticos y el país se sumergió en 21 años de régimen militar.

La represión se intensificó bajo el sucesor ultraderechista de Castelo Branco, Artur da Costa e Silva, quien asumió el poder en 1967. Fue responsable de un decreto notorio llamado AI-5 que le otorgaba amplios poderes dictatoriales y dio inicio al llamado “años de plomo”, un sombrío período de tiranía y violencia que duraría hasta 1974.

¿Qué sucedió durante la dictadura?

Los partidarios del régimen militar brasileño de 1964-1985, incluido Jair Bolsonaro, le atribuyen haber traído seguridad y estabilidad al país sudamericano y haber ideado un “milagro” económico de una década.

También impulsó varios proyectos de infraestructura faraónicos, incluida la aún incompleta carretera Transamazónica y el puente de ocho millas sobre la bahía de Guanabara de Río de Janeiro.

Pero el régimen, aunque menos violento que los de Argentina y Chile, también fue responsable de asesinar o matar a cientos de opositores e encarcelar a miles más. Entre los encarcelados y torturados se encontraba la primera presidenta mujer de Brasil, Dilma Rousseff, entonces un rebelde izquierdista.

También fue un período de severa censura. Algunos de los músicos más queridos de Brasil, incluidos Gilberto Gil, Chico Buarque y Caetano Veloso, se exiliaron en Europa, escribiendo canciones sobre sus partidas forzosas.

¿Cómo terminó?

Los exiliados políticos comenzaron a regresar a Brasil en 1979 después de que se aprobara una ley de amnistía que comenzó a allanar el camino para el retorno de la democracia.

Pero el movimiento pro-democracia “Diretas Já” (¡Elecciones directas ya!) cobró fuerza en 1984 con una serie de enormes e históricas manifestaciones en ciudades como Río de Janeiro, São Paulo y Belo Horizonte.

El gobierno civil regresó al año siguiente y se introdujo una nueva constitución en 1988. Al año siguiente, Brasil celebró su primera elección presidencial directa en casi tres décadas.

Estas revelaciones de esta semana han horrorizado y sorprendido a muchos ciudadanos en un país que salió de 21 años de dictadura militar en 1985. Varios de los acusados de ser parte del complot de golpe pro-Bolsonaro de 2022 formaban parte de ese régimen de 1964-85. Durante la década de 1970, el General Heleno fue ayudante de Gen Sylvio Frota, un miembro notoriamente ultraderechista del régimen militar que estuvo involucrado en el golpe de 1964 que derrocó al presidente de izquierda de Brasil, João Goulart.

“¿Qué tan segura es nuestra democracia?” preguntaba el titular de un artículo de opinión en uno de los periódicos más grandes de Brasil, la Folha de São Paulo, el martes por la noche.

