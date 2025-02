Aliado de Tinubu critica reformas en Nigeria.

Uno de los arquitectos de la victoria electoral del presidente nigeriano Bola Tinubu en 2023 ha criticado las reformas que está llevando a cabo su gobierno.

En una entrevista con Arise Tv, Nasir El-Rufai dijo que la decisión del presidente de importar alimentos para bajar los precios empobrecería a los agricultores del país.

En respuesta, el portavoz presidencial Bayo Onanuga dijo que aunque El-Rufai había trabajado duro para la elección de Tinubu, era hora de que superara la decepción de no haber sido nombrado ministro.

El hombre de 65 años, uno de los miembros fundadores del partido gobernante All Progressives Congress, estaba destinado a ser uno de los ministros más influyentes de Tinubu antes de que su nominación fuera rechazada por el parlamento.

“No se resuelve la inflación de alimentos destruyendo la agricultura nacional”, dijo El-Rufai.

“Puede que los precios de los alimentos estén bajando, pero los agricultores se están empobreciendo porque se ven obligados a competir con productos agrícolas subvencionados de Europa y otros países.

“Tengo problemas con muchas de sus políticas [de Tinubu], y estoy en contacto con muchos altos funcionarios de la administración, y les doy mi opinión en privado”, dijo.

El exministro también dijo que su partido había abandonado sus valores fundacionales y la democracia interna, advirtiendo que podría irse si no se realizan reformas.

El-Rufai también dijo que había apoyado a Tinubu en 2023 no porque fuera el mejor, sino porque el candidato de 72 años era el candidato de su partido.

“Como un hombre leal al partido, estaba obligado a apoyar al candidato del partido”, señaló.

También habló de su nominación como ministro, que luego fue rechazada por el senado debido a un informe de seguridad.

“La idea de que la Asamblea Nacional me rechazó no es cierta. La decisión la tomó el propio presidente. Ya sea que haya cambiado de opinión o que otros factores lo hayan influenciado. De todos modos, he seguido adelante”, dijo El-Rufai.

El político, que ha sido visto recientemente con figuras de la oposición, no descartó mudarse a otro partido antes de las próximas elecciones generales en 2027.