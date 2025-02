Algunos usuarios de iPhone podrían ver desaparecer pronto una importante característica de privacidad.

Apple ha estado en problemas con los reguladores franceses durante casi dos años, gracias a su función de Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones (ATT). Si alguna vez has visto esas ventanas emergentes de “Pedir a la Aplicación que no te rastree”, de eso se trata todo esto. Bueno, la investigación está finalmente llegando a su fin y parece que las cosas no van a terminar bien para Apple. Un nuevo informe sugiere que Apple está a punto de enfrentar una multa por prácticas anticompetitivas, ya que el regulador francés está a punto de pronunciarse sobre su función de control de privacidad. Las multas francesas pueden llegar hasta el 10% de los ingresos globales de una empresa, por lo que esto podría ser un gran golpe para Apple.

Se espera que la decisión se tome el próximo mes, lo que posiblemente ordene a Apple detener sus prácticas anticompetitivas, marcando la primera prohibición regulatoria sobre la función de Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones (ATT). Incluso existe la posibilidad de que la función se desactive para los usuarios de iPhone en Francia.

Como mencioné anteriormente, ATT brinda a los usuarios de iPhone el poder de elegir qué aplicaciones pueden rastrear su actividad, lo que debería ayudar a empresas como, por ejemplo, Meta’s Facebook y otros anunciantes en línea a personalizar anuncios y medir su rendimiento. Sin embargo, gigantes de la publicidad digital, de juegos móviles y empresas, incluido Meta, argumentan que ha hecho que la publicidad en las plataformas de Apple sea más costosa y desafiante.

Probablemente te hayas encontrado con estos mensajes en tu iPhone más veces de las que puedes contar. | Crédito de la imagen – Apple

Esto llamó la atención de los reguladores en Francia, quienes acusaron a Apple en 2023, alegando que Apple podría estar aprovechando su dominio en el mercado al establecer reglas injustas, poco claras y sesgadas sobre cómo se utiliza los datos de los usuarios en los anuncios.

Apple, por supuesto, respondió, diciendo que su negocio publicitario sigue las reglas de privacidad de manera más estricta que cualquier otro desarrollador de aplicaciones, y señaló que contaba con el respaldo del regulador francés y de grupos de privacidad al lanzar ATT en primer lugar.

Y no es solo Francia la que está vigilando a Apple. A principios de este mes, los reguladores antimonopolio de Alemania también acusaron a la empresa de abusar de su poder en el mercado con la herramienta de seguimiento de aplicaciones y darse una ventaja injusta, lo que podría resultar en una multa seria para Apple allí también.

En este momento, muchas grandes empresas tecnológicas estadounidenses, no solo Apple, están bajo la lupa de la Unión Europea. Google, por ejemplo, recientemente probó eliminar contenido de noticias de los editores de la UE como parte del intento de cumplir con la Directiva Europea de Derechos de Autor (EUCD).

Además, Google anunció que no seguirá la nueva ley de verificación de hechos proveniente de la UE, lo que podría resultar en otra multa. Meta tampoco escapó a la ira de la UE: hace poco, fue multada con 840 millones de dólares por la Comisión Europea.