Algunos usuarios de iPhone no pueden ver las últimas reseñas de la App Store.

Durante las últimas semanas, algunos usuarios de iPhone no han podido ver las últimas reseñas de aplicaciones dejadas por clientes en la App Store. Específicamente, los usuarios afectados solo pueden leer reseñas enviadas hasta el 16 de enero de este año.

No está claro qué tan extendido está este problema, pero parece ser muy inconsistente, con reseñas recientes apareciendo para algunos usuarios y no para otros, dependiendo de la aplicación. Pudimos reproducir el problema en iPhones en EE. UU. y Canadá, pero no en un iPhone en el Reino Unido, mientras que la Mac App Store parece no estar afectada en absoluto.

El problema fue mencionado la semana pasada en una publicación de Reddit detectada por Jeff Johnson, desarrollador de la popular extensión de navegador web StopTheMadness para iPhone, iPad y Mac. Johnson dijo que podía ver una revisión de su aplicación enviada el 20 de enero en la herramienta de desarrollador de App Store Connect, pero no podía verla en la App Store.

Con suerte, este fallo en la matriz de la App Store se resolverá pronto.

