Algunos suscriptores de Netflix en Estados Unidos tendrán que elegir un nuevo plan.

Esto podría terminar creando una nueva alianza global de la OTAN: Netflix no nos está dando suficientes opciones de televisión. Pero nos desviamos del tema. Después de la eliminación del plan de $11.99, los suscriptores de EE. UU. pueden elegir entre las siguientes opciones de precios de Netflix:

Estándar con anuncios: suscripción de $6.99 por mes con anuncios. Los videos se transmiten en definición estándar en dos dispositivos al mismo tiempo y se pueden descargar en dos dispositivos compatibles. Plan Estándar: suscripción de $15.49 por mes sin anuncios. Videos se transmiten en video HD estándar. Descarga videos en dos dispositivos compatibles y por $7.99 puedes agregar un miembro que no viva cerca de ti. Plan Premium: suscripción de $22.49 por mes sin anuncios. Video transmitido en Ultra HD (4K) en cuatro dispositivos a la vez y descarga en seis dispositivos compatibles. Hay una opción para agregar hasta dos miembros adicionales que no vivan cerca de ti por $7.99 cada uno. Netflix dice que los suscriptores en EE. UU. y Francia actualmente suscritos al plan básico de $11.99 por mes tendrán que elegir un nuevo plan. Estos suscriptores deberían comenzar a recibir un correo electrónico de Netflix a partir de hoy. El copresidente de Netflix, Greg Peters, citó el plan de $6.99, dijo que Netflix sigue siendo “una oferta muy sólida para nuestros miembros.”

La transmisión es ahora, con mucho, la forma más popular de ver televisión en EE. UU. | Crédito de la imagen-Netflix

Para el segundo trimestre del calendario de 2024, los ingresos de Netflix aumentaron casi un 17% interanual a $9.56 mil millones. El beneficio neto aumentó un 44% anual a $2.15 mil millones y las ganancias por acción crecieron un 48% a $4.88. Netflix ahora tiene 277.65 millones de suscriptores de transmisión pagada en todo el mundo. A pesar del informe sólido, las acciones de Netflix cayeron $4.42 a $643.04 debido a previsiones para el trimestre actual que no son tan espectaculares como los resultados del último trimestre.

Durante el segundo trimestre, Netflix atrajo a su mayor audiencia en vivo de la historia para The Roast of Tom Brady y transmitió éxitos como la temporada 3 de Bridgerton, Baby Reindeer, Queen of Tears y The Great Indian Kapil Show. Las películas populares vistas durante el segundo trimestre incluyeron Under Paris, Atlas y Hit Man.

