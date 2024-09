Algunos estadounidenses musulmanes se están trasladando a Jill Stein en un posible golpe a Kamala Harris, según Reuters.

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) – Algunos votantes árabe-americanos y musulmanes enojados por el apoyo de Estados Unidos a la ofensiva de Israel en Gaza están evitando a la demócrata Kamala Harris en la carrera presidencial para respaldar a la candidata de terceros partidos Jill Stein en números que podrían negarle a Harris victorias en estados clave que decidirán las elecciones del 5 de noviembre.

Una encuesta realizada a fines de agosto por el grupo de defensa del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas mostró que en Michigan, hogar de una gran comunidad árabe-estadounidense, el 40% de los votantes musulmanes respaldaban a la candidata del Partido Verde, Stein. El candidato republicano Donald Trump obtuvo un 18%, mientras que Harris, vicepresidenta del presidente Joe Biden, quedó rezagada con un 12%.

La encuesta, realizada por mensaje de texto más de dos semanas antes del debate entre Harris y Trump el 10 de septiembre, mostró que Harris lideraba a Trump 29,4% a 11,2%, con un 34% que favorecía a candidatos de terceros partidos, incluida Stein con un 29,1%.

Harris era la opción principal de los votantes musulmanes en Georgia y Pensilvania, mientras que Trump prevaleció en Nevada con un 27%, justo por delante del 26% de Harris, según la encuesta de la CAIR de 1,155 votantes musulmanes en todo el país. Todos son estados clave que han oscilado en márgenes estrechos en elecciones recientes.

El Partido Verde se encuentra en la mayoría de las papeletas estatales, incluidos todos los estados clave que podrían decidir las elecciones, excepto Georgia y Nevada, donde el partido está demandando ser incluido.

Stein también lidera a Harris entre los musulmanes en Arizona y Wisconsin, estados clave con una población musulmana importante donde Biden derrotó a Trump en 2020 por márgenes reducidos.

Biden ganó el voto musulmán en 2020, acreditado en varias encuestas a la salida con un apoyo del 64% al 84%, pero el respaldo musulmán a los demócratas ha disminuido bruscamente desde la acción de casi un año de Israel en Gaza.

El Movimiento Nacional No Comprometido dijo el jueves que no respaldaría a Harris aunque se oponga a Trump y no recomendará un voto de terceros partidos. Dijo que Trump aceleraría la matanza en Gaza si fuera reelegido, pero Harris no había respondido a su solicitud de reunirse con estadounidenses palestinos que perdieron seres queridos en Gaza y no había accedido a discutir la detención de envíos de armas a Israel.

Un portavoz de la campaña dijo que Harris estaba comprometida a ganarse cada voto y a unir al país, al mismo tiempo que seguía trabajando para poner fin a la guerra en Gaza. La campaña declinó hacer comentarios sobre la dinámica cambiante; los funcionarios encargados del alcance a los musulmanes no estaban disponibles para entrevistas.

El movimiento No Comprometido movilizó a más de 750,000 votantes para emitir boletas no comprometidas en las elecciones primarias demócratas a principios de este año para protestar contra la política de Biden en apoyo a la guerra de Israel. Biden abandonó la carrera en julio y respaldó a Harris, quien luego lanzó su campaña.

Harris ha ido más allá que otros funcionarios de la administración Biden para expresar simpatía con los palestinos y ha criticado enérgicamente la conducta de Israel mientras se adhiere a la política de la administración Biden, decepcionando a los votantes árabe-americanos y musulmanes.

Cerca de 3.5 millones de estadounidenses informaron ser de ascendencia del Medio Oriente en el Censo de EE. UU. de 2020, el primer año en que se registraron tales datos. Aunque representan aproximadamente el 1% de la población total de EE. UU. de 335 millones, sus votantes pueden resultar cruciales en una carrera que muestras de opinión colocan a Harris y Trump cuello a cuello.

El martes, Harris llamó a poner fin a la guerra entre Israel y Gaza y al regreso de los rehenes mantenidos por Hamas en Gaza. También dijo que Israel no debe reocupar el enclave palestino y respaldó una solución de dos estados.

Pero en reuniones a puerta cerrada en Michigan y en otros lugares, los funcionarios de la campaña de Harris han rechazado las apelaciones para detener o limitar los envíos de armas de EE. UU. a Israel, dicen líderes de la comunidad.

“Décadas de organización comunitaria y compromiso cívico y movilización no se han manifestado en ningún beneficio,” dijo Faye Nemer, fundadora de la Cámara de Comercio MENA con sede en Michigan para promover el comercio de EE. UU. con el Medio Oriente.

“Somos parte del tejido de este país, pero nuestras preocupaciones no son tomadas en consideración,” dijo.

Stein está haciendo campaña de manera agresiva sobre Gaza, mientras que los representantes de Trump se están reuniendo con grupos musulmanes y prometiendo una paz más rápida de la que Harris puede ofrecer.

La candidatura de Stein en 2016 terminó con poco más del 1% de los votos populares, pero algunos demócratas la culpaban a ella y al Partido Verde de restar votos a la demócrata Hillary Clinton. Los encuestadores no le dan ninguna oportunidad a Stein de ganar en 2024.

Pero su apoyo a un alto el fuego permanente en Gaza, a un embargo de armas de EE. UU. a Israel de inmediato y a movimientos estudiantiles para obligar a las universidades a desinvertir en inversiones de armas la han hecho popular en círculos pro-palestinos. Su compañero de fórmula, Butch Ware, es profesor en la Universidad de California, Santa Bárbara, y es musulmán.

Este mes, Stein habló en la ArabCon en Dearborn, Michigan, un encuentro anual de árabe-americanos, y fue destacada en la portada de The Arab American News bajo el titular “La Elección 2024.” La semana pasada, en una entrevista con The Breakfast Club, un programa de radio de Nueva York, dijo, “Cada voto emitido por nuestra campaña es un voto contra el genocidio,” una acusación que Israel niega.

EL EQUIPO DE TRUMP HACE CAMPAÑA POR LOS VOTOS ÁRABE-AMERICANOS

Al mismo tiempo, el equipo de Trump ha organizado decenas de eventos en persona y virtuales con árabe-americanos y musulmanes en Michigan y Arizona, dijo Richard Grenell, ex Director Interino de Inteligencia Nacional de Trump.

“Los líderes árabe-americanos en Detroit saben que este es su momento para enviar un mensaje poderoso al partido Demócrata de que no deben ser dados por sentado,” dijo Grenell. Trump ha dicho que aseguraría más acuerdos de paz árabe-israelíes.

Biden derrotó a Trump en 2020 por apenas miles de votos en algunos estados, gracias en parte al apoyo de los votantes árabes y musulmanes en estados donde están concentrados, incluidos Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

Biden ganó Michigan por 154,000 votos en 2020, pero Trump derrotó a la demócrata Hillary Clinton allí por menos de 11,000 votos en 2016. El estado alberga grupos superpuestos de más de 200,000 votantes registrados que son musulmanes y 300,000 que reportan ascendencia del Medio Oriente y el Norte de África.

En Filadelfia, que tiene una gran población musulmana negra, los activistas se han unido a una campaña nacional de “Abandonar a Harris.” Ayudaron a organizar protestas durante su debate con Trump la semana pasada.

El co-presidente de Filadelfia de la CAIR, Rabiul Chowdhury, dijo: “Tenemos opciones. Si Trump se compromete a poner fin a la guerra y traer a casa a todos los rehenes, es el fin del juego para Harris. Trump ha dicho que la guerra nunca habría estallado si él fuera presidente. No está claro cómo la detendría. Trump es un firme partidario de Israel.