Algunos demócratas quieren descongelar su relación fría con Elon Musk

Ro Khanna está intercambiando textos con Elon Musk. Josh Shapiro tomó una llamada de él. Y John Fetterman lo ha comparado con el superhéroe Tony Stark.

A medida que el presidente electo Donald Trump se prepara para instalar a Musk como el cortador en jefe del gobierno federal, algunos demócratas ambiciosos están tomando un enfoque más cálido hacia el empresario multimillonario de lo que sus líderes de partido han tenido en el pasado a medida que se ha convertido en una de las personas más influyentes del planeta.

“Ha tenido un impacto innegable en las elecciones de Pennsylvania, y creo que en las elecciones en general”, dijo Fetterman, el senador demócrata de Pennsylvania, a POLITICO. Advirtió a los demócratas, “Si simplemente te vas a burlar de él o a ignorarlo, lo haces bajo tu propio riesgo. Y creo que es muy claro lo que pasó”.

Musk es el hombre más rico del mundo, y sus empresas están ayudando a determinar el futuro de la exploración espacial, los vehículos eléctricos, la inteligencia artificial y las redes sociales. Los demócratas que están haciendo acercamientos amigables con él dijeron que quieren influir en el pensamiento de alguien que tendrá un micrófono descomunal independientemente de lo que hagan. También están ansiosos por animarlo a desarrollar sus negocios en sus patios traseros.

Algunos de ellos también están considerando postularse para presidente en 2028, y pueden querer evitar estar en su contra por razones políticas. Musk gastó $280 millones este año apoyando a Trump y a otros republicanos.

La relación entre los demócratas y Musk ha sido fría en los últimos años. El presidente Joe Biden dijo que los vínculos de Musk con otros países eran “dignos de ser examinados” y lo atacó como un “trabajador ilegal” en algún momento. Musk, a su vez, llamó a Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris “marionetas”. Los liberales también se rieron de la compra de X por parte de Musk y de sus esfuerzos por movilizar el voto para Trump, con el candidato a vicepresidente y gobernador de Minnesota, Tim Walz, burlándose de él por “saltar como un idiota” en el escenario de un mitin.

Pero cada vez más, algunos demócratas argumentan que ese fue el enfoque incorrecto y creen que Musk jugó un papel desproporcionado en ayudar a elegir a Trump, el último signo de que la izquierda está abordando al presidente electo de manera diferente esta vez. Es una pregunta abierta si otros demócratas seguirán su ejemplo y si se beneficiarán o sufrirán consecuencias.

Algunos demócratas siguen siendo muy escépticos con Musk, quien es uno de varios multimillonarios y líderes tecnológicos que Trump ha elegido para ocupar cargos en su administración. Ven a Musk como un oligarca y están preocupados por sus planes de recortar el gobierno federal junto con el empresario Vivek Ramaswamy como futuros co-líderes de la eficiencia gubernamental del Departamento de Trump.

“Me reservo el derecho de sorprenderme, pero esto me parece una cleptocracia en ciernes, en la que todos estos multimillonarios están dirigiendo el gobierno para manipular las reglas”, dijo el senador Chris Murphy (D-Conn.). “Así que soy bastante escéptico de que este sea un esfuerzo legítimo”.

Khanna, un demócrata de la Cámara que representa Silicon Valley y un posible futuro candidato presidencial, ha conocido a Musk por más de 10 años. En una entrevista, llamó a Musk un “emprendedor extraordinario” y dijo que encaja en el molde de los “hombres de un dólar” de Franklin D. Roosevelt, los ejecutivos corporativos que recibían un salario simbólico de $1 anualmente para ayudar al gobierno federal a movilizarse para la Segunda Guerra Mundial.

Khanna dijo que ha “intercambiado mensajes” con Musk desde que Trump lo eligió para dirigir DOGE. Se negó a “entrar en intercambios privados”, pero dijo que han discutido “los lugares donde podemos colaborar”.

“Tuvimos una conversación franca. Él también sabe dónde no estoy de acuerdo con él”, dijo. “Necesitamos involucrar a estos tecnólogos y constructores para que sean parte de nuestra coalición, pero sin comprometer nuestros valores”.

En una publicación en X de este mes, Musk dijo que Khanna es un “moderado sensato” después de que el legislador dijo en la televisión que no estaba de acuerdo con el subsidio propuesto por el gobernador de California, Gavin Newsom, que probablemente excluiría a su empresa Tesla. Musk no respondió a una solicitud de comentario.

Shapiro, el gobernador de Pennsylvania quien es ampliamente visto como un candidato presidencial destacado para 2028, tomó una breve llamada de Musk en octubre cuando el empresario estaba en el palco del empresario Thomas Tull en un juego de los Steelers. Tull y Musk estaban hablando supuestamente sobre inversiones en Pennsylvania cuando Tull decidió llamar a Shapiro y ponerlo al teléfono con Musk.

Shapiro le dijo a NBC que su conversación “fue 100% sobre desarrollo económico”.

“Siempre estoy luchando arduamente para asegurarme de que la gente invierta en Pennsylvania”, dijo. “No discutimos política. Obviamente tenemos opiniones, elecciones y candidatos completamente diferentes”.

Un portavoz de Shapiro se negó a proporcionar más información sobre la llamada.

Fetterman, quien también se rumorea que está considerando postularse para la Casa Blanca, dijo que no ha hablado con Musk. Pero dijo que está abierto a trabajar con él para “recortar el despilfarro” y argumentó que “es innegable que es un innovador, y nuestra economía estadounidense es mejor gracias a él”. Advirtió a los demócratas que no lo subestimaran.

“Si nuestro gobierno está emitiendo cheques por miles de millones para sus empresas para rescatar a nuestros astronautas, o si está involucrado en cosas como la inteligencia artificial y cosas realmente importantes, es como que va a ser parte de esta conversación”, dijo Fetterman. “Y eso es un hecho. Y quieres que sea tan productiva como sea posible”.

Incluso algunos legisladores progresistas han señalado que están abiertos a trabajar con Musk, animándolo a mirar al Pentágono para hacer recortes. Pero sus esfuerzos son probablemente diferentes de los de algunos de sus colegas moderados y en su lugar están destinados a llamar la atención sobre sus objetivos de larga data, recortar el presupuesto de defensa es uno de ellos, mientras también responsabilizan a Trump por sus promesas de campaña populistas.

La senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) dijo a POLITICO que “Si Elon Musk quiere cambiar los contratos gubernamentales para recortar miles de millones de dólares de despilfarro del presupuesto del Pentágono, cuéntame”. El senador Raphael Warnock (D-Ga.) dijo que “Estoy totalmente a favor de recortar el despilfarro, hacer que nuestro gobierno sea eficiente y cumplir para la gente de Georgia” y “Trabajaré con quien tenga que trabajar, si puedo, para lograr eso”.

El senador Bernie Sanders (I-Vt.) igualmente publicó en X, “Elon Musk tiene razón. El Pentágono, con un presupuesto de $886 mil millones, acaba de fallar su séptima auditoría consecutiva. Se han perdido miles de millones”.

De alguna manera, los demócratas están volviendo a la forma con Musk. Antes de convertirse en el mejor aliado de Trump, Musk se autodenominaba demócrata y votó por Biden en 2020. Como presidente, Barack Obama se reunió con Musk en la Oficina Oval y visitó SpaceX con él.

Por el contrario, Musk se ha quejado de que la administración de Biden ignoró a Tesla, incluyéndola al excluir de un evento sobre vehículos eléctricos en la Casa Blanca. Biden y Musk también han tomado posturas opuestas sobre la organización laboral, con el presidente apoyando al United Auto Workers y el CEO de Tesla criticando los esfuerzos del sindicato en su empresa. Musk hizo una visita poco común a la Casa Blanca de Biden el año pasado, pero la reunión no fue con el presidente en persona.

Durante su campaña presidencial, Harris también mantuvo a Musk a distancia, rechazando una entrevista propuesta con él. Mientras recorría Pennsylvania en apoyo de Trump, Musk dijo después de los intentos de asesinato contra el ex presidente que “ni siquiera se molestan en intentar matar a Kamala”, agregando, “Es inútil. ¿Por qué? Solo conseguirán otra marioneta”.

La representante Pramila Jayapal, la saliente presidenta del Caucus Progresista del Congreso, dijo que está tomando un enfoque de esperar y ver con Musk y DOGE.

“Nunca digo nunca a trabajar con alguien, pero tengo que ver de qué se trata, porque hay muchas controversias e hipocresías por ahí”, dijo Jayapal. “Voy a hacer mi propia lista de dónde creo que deberíamos hacer recortes. Y tengo la sensación de que no será la misma que su lista. Pero lo intentaré.”

Enlace de la fuente