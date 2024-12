Algunos clientes de Metro by T-Mobile ahora pueden jugar en lugar de pagar facturas.

“

Ad It Up para clientes de Cricket Wireless | Crédito de la imagen – Google Play

Este es un sueño de la infancia hecho realidad. Si no quieres usar tu dinero ganado con esfuerzo para pagar facturas inalámbricas, puedes jugar juegos para reducirlas o evitar preocuparte por ellas por completo, siempre que seas cliente de Metro by T-Mobile. Según una primicia de The Mobile Report, una nueva aplicación llamada Ad It Up permitirá a los clientes de Metro by T-Mobile ganar crédito para sus facturas.

Los clientes de Metro by T-Mobile ahora pueden jugar juegos en lugar de pagar facturas. | Crédito de la imagen – The Mobile Report

Todo lo que tienes que hacer es interactuar con la aplicación. ¿Qué se supone que significa eso? Bueno, cuando lanzas la aplicación por primera vez, te encontrarás con algunas tareas de integración, como descargar otras aplicaciones y juegos y jugar durante dos minutos. Esto te ganará un bono inicial.

Después, tendrás que lanzar la aplicación regularmente para descubrir formas de contribuir más crédito hacia tu factura.

No hay límite superior en la cantidad de crédito que puedes ganar en un momento dado, lo que significa que potencialmente puedes usar la aplicación para reducir tu factura a cero. Creemos que esto podría resultar muy tedioso, ya que según un documento visto por The Mobile Report, un bono único de 25,000 puntos te dará un crédito de $5 para cada línea de tu cuenta hacia la factura. Aparentemente, este es el bono inicial, y si así es como se traducen los puntos en créditos, podría tomar mucho tiempo pagar toda la factura.

Sin embargo, si la aplicación es similar a una aplicación idéntica para los clientes de Cricket Wireless de AT&T, los juegos y tareas serán muy fáciles. Al menos un cliente de Cricket ha dicho que no ha tenido que gastar ni un centavo para pagar su factura en más de un año gracias a la aplicación. La aplicación Metro by T-Mobile también tiene instrucciones sobre cómo aplicar créditos a tu cuenta y no requerirá ninguna acción de los representantes de ventas.

La aplicación Ad It Up viene preinstalada en el Samsung Galaxy A35 y el Motorola Edge 2024. No puedes descargarla de ningún otro lugar. Metro by T-Mobile probablemente la hará disponible de forma más amplia en el futuro.

Si te preguntas qué gana Metro By T-Mobile con esto, bueno, es probable que las aplicaciones y juegos tengan anuncios, y la empresa recibirá dinero por colocarlos. También parece que podrás eliminar Ad It Up cuando quieras, por lo que si te parece software innecesario, no tienes que preocuparte por mantenerlo en tu teléfono indefinidamente.

“