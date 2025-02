Alexa+ cambiará para siempre los hogares inteligentes, aquí están todas las nuevas características que Amazon ha anunciado.

“

Hoy Amazon finalmente anunció la tan esperada actualización de su asistente para el hogar inteligente, Alexa. El nuevo asistente se llama Alexa+ y requiere una suscripción de $19.99 al mes, pero ¿realmente vale la pena? Bueno, Amazon presentó una gran cantidad de nuevas funciones, por lo que podría valer la pena.

Aquí está todo lo nuevo que Amazon anunció o mostró para Alexa+.

Más inteligencia detrás de la máquina

Afortunadamente, quizás el mayor problema con Alexa hoy en día finalmente está siendo solucionado. Al igual que otros asistentes para el hogar inteligente, la comprensión de las solicitudes que le haces a Alexa puede ser… caprichosa. Es un chiste muy popular que el asistente de Amazon a menudo interpreta erróneamente lo que el usuario dice.Con un AI modelo de lenguaje grande (LLM) ahora impulsando a Alexa+, Amazon está listo para llevar lo verdaderamente real a nuestros hogares. Alexa comprenderá lo que dices con mucho menos repetición y también recordará el contexto de la conversación que estás teniendo. No necesitarás pedirle “Hola Alexa” cada vez y puedes darle un puñado de comandos juntos y Alexa los llevará a cabo.

Estructura de comandos mucho más natural

Junto con una mayor inteligencia viene la capacidad de conversar de manera más natural. Alexa+ ya no requerirá que le des comandos específicos y en su lugar se conformará con información limitada. En el evento, esto se demostró pidiéndole a Alexa que reprodujera una canción, pero en lugar del nombre de la canción, solo se le dio una descripción. Alexa pudo determinar correctamente de qué canción se trataba y comenzó a reproducirla.Cuando se le pidió que moviera la música al lado derecho de la habitación, Alexa pudo identificar lo que necesitaba hacer. Procedió a apagar los altavoces situados en el lado izquierdo de la habitación y, como se solicitó, movió la música a la dirección especificada.

No solo un chatbot

Cuando comenzó la presentación, se dijo a la audiencia que Amazon no podía simplemente confiar en un simple chatbot para hacer realidad la visión de la empresa para Alexa. Como tal, Alexa ha sido reconstruida desde cero para convertirse realmente en el agente de AI del futuro. En términos más simples: Alexa ahora puede interactuar con aplicaciones y hardware de terceros.

Alexa+ admitirá “decenas de miles” de otras plataformas en el lanzamiento, incluidos nombres importantes como Samsung, Uber y Xbox. Se mostró al asistente reservando un paseo en Uber y reservando una mesa en un restaurante de forma autónoma. Luego programó un mensaje de texto para notificar a un contacto sobre la reserva. Cosas muy sorprendentes en mi opinión.

Incluso Alexa puede usar tu cámara Ring para responder a preguntas muy específicas. Durante la demostración, se le preguntó al asistente si había visto a alguien paseando al perro recientemente. También se le preguntó si se habían traído paquetes a la casa. En ambos casos, pudo encontrar grabaciones de los eventos.

Por último, Alexa es capaz de buscar empresas de buena reputación para cualquier problema que puedas tener en tu casa y programar una cita. Naturalmente, esto también se traducirá en visitas al médico y otras necesidades del mundo real también.

Apuesto a que pronto a Alexa+ se le dará la autonomía vista en los agentes de AI en los que está trabajando OpenAI. En un futuro cercano, podrías permitir que Alexa llame al servicio al cliente y maneje los largos tiempos de espera hasta que pueda conectarse con un representante. ¡Esa es una futuro en el que quiero vivir!

No hay un nuevo Echo

Alexa funciona muy bien con Echo de Amazon. | Crédito de video – Amazon

Sorprendentemente, hoy no se anunció ningún nuevo producto Echo. Pensé que, con una Alexa completamente nueva, un nuevo Echo también era muy necesario, pero Amazon se está enfocando solo en la IA por ahora. Desde el principio, toda la presentación trató sobre el trabajo de Amazon con y para la Inteligencia Artificial.

Precios para Alexa+

Los productos de AI requieren muchos servidores y, como tales, también requieren algún tipo de tarifas para mantenerlos en funcionamiento. Los productos de Apple Intelligence y Galaxy AI probablemente pronto estarán bloqueados detrás de un muro de pago, pero Amazon no ofrece demostraciones gratuitas en absoluto.

Afortunadamente, si tienes una cuenta de Amazon Prime, obtendrás Alexa+ de forma gratuita. Esta es otra forma en que Amazon incentiva a los consumidores a registrarse en Prime, otra es la disponibilidad de suscripciones gratuitas en Twitch para los miembros de Prime.

Si no tienes una membresía Prime y no estás interesado en obtener una, entonces Alexa+ te costará $19.99 al mes. Si bien es decepcionante ver otro servicio de suscripción, al menos este no es absolutamente necesario.

A las personas que aman sus electrodomésticos inteligentes y piensan que la nueva Alexa es estupenda no les importará pagar $20 al mes. Y aquellos que no están demasiado entusiasmados con esta industria no se perderán de nada.

Alexa+ comenzará a implementarse a partir de marzo, pero puede tardar varios meses en estar disponible en todas partes. Si quisiera tener Alexa+ en mi casa, honestamente solo obtendría una membresía Prime. Parece ser la mejor oferta en este momento.

