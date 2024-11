Alex Jones regresa a los tribunales para intentar detener la compra de Infowars por parte de The Onion.

“

Un juez de bancarrota está listo para escuchar argumentos el lunes en el esfuerzo del teórico de la conspiración Alex Jones para evitar que la agencia de noticias satírica The Onion compre Infowars y lo convierta en una parodia.

Jones alega que el fraude y la colusión ensuciaron la subasta de bancarrota en la que The Onion fue nombrado el postor ganador el 14 de noviembre sobre una empresa afiliada a él.

No está claro cuándo el juez de bancarrota de EE. UU. Christopher Lopez en Houston emitirá un fallo. Podría permitir que The Onion siga adelante con la venta, ordenar una nueva subasta o nombrar al otro postor como ganador. En juego está si Jones puede quedarse en el estudio de Infowars en Austin, Texas, bajo un nuevo propietario amigable para él, o si es expulsado por The Onion.

El otro postor, First United American Companies, dirige un sitio web con el nombre de Jones que vende suplementos nutricionales.

De todos modos, Jones ha establecido un nuevo estudio, sitios web y cuentas de redes sociales que le permitirían seguir transmitiendo su programa. Y su cuenta personal con 3,3 millones de seguidores en la plataforma social X no formó parte de la venta, aunque López decidirá si debería incluirse en la liquidación y venderse más tarde.

La bancarrota de Jones y la liquidación de sus activos surgió después de que se le ordenara pagar casi mil quinientos millones de dólares a familiares de víctimas de la masacre de la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut. Jones fue encontrado responsable de difamación y daños por angustia emocional en demandas en Connecticut y Texas por llamar repetidamente a la masacre de 2012 que mató a 20 niños de primer grado y 6 educadores un engaño organizado por actores para aumentar el control de armas.

Los ingresos de la liquidación están destinados a los acreedores de Jones, incluidas las familias de Sandy Hook que lo demandaron.

Jones alegó que la oferta de The Onion fue el resultado de fraude y colusión que involucraron a muchas de esas familias, al sitio humorístico y a un síndico nombrado por el tribunal que supervisa la liquidación.

First United American Companies presentó una oferta sellada de tres millones quinientos mil dólares, mientras que The Onion ofreció un millón setecientos cincuenta mil dólares en efectivo. Pero la oferta de The Onion también incluía un compromiso de las familias de Sandy Hook de renunciar a parte o la totalidad de los ingresos de la subasta que les correspondían para dar a otros acreedores un total de cien mil dólares más de lo que recibirían bajo otras ofertas.

El síndico, Christopher Murray, dijo que eso hacía que la propuesta de The Onion fuera mejor para los acreedores y la nombró la oferta ganadora. Él ha negado cualquier irregularidad.

Jones y First United American Companies afirmaron que la oferta violaba las reglas de López para la subasta al incluir múltiples entidades y carecer de un monto válido en dólares. Jones también alegó que Murray canceló de manera inapropiada una ronda esperada de subasta en vivo y solo seleccionó entre las ofertas selladas que se presentaron.

Jones llamó a la subasta “amañada” y un “fraude” en su programa, que se transmite en el sitio web de Infowars, estaciones de radio y la cuenta X de Jones.

En un documento judicial, Murray llamó a las acusaciones “un intento impropio de un postor decepcionado de influir en un proceso de subasta por lo demás justo y abierto”.

La orden de septiembre de López sobre los procedimientos de subasta hizo que una ronda de subasta en vivo fuera opcional. Y le otorgó amplias facultades a Murray para llevar a cabo la venta, incluido el poder de rechazar cualquier oferta, no importa cuán alta, que fuera “contraria a los mejores intereses” de Jones, su empresa y sus acreedores.

Pero en una audiencia el 14 de noviembre, López dijo que le preocupaba el proceso y la transparencia.

“Todos vamos a una audiencia probatoria y voy a averiguar exactamente qué sucedió”, dijo. “Nadie debería sentirse cómodo con los resultados de esta subasta.”

Los activos de la empresa matriz de Infowars, Free Speech Systems, que estaban a la venta incluían el estudio de Austin, el archivo de videos de Infowars, el equipo de producción de video, las marcas de productos y los sitios web y cuentas de redes sociales de Infowars.

Jones está apelando los mil quinientos millones de dólares en fallos citando el derecho a la libertad de expresión, pero ha reconocido que ocurrió la masacre escolar.

Jones ha generado millones de dólares al año al vender suplementos nutricionales, ropa, equipo de supervivencia y otros artículos, incluidos más de veintidós millones de dólares este año hasta el 30 de septiembre desde su sitio web de la tienda de Infowars, según documentos judiciales.

Muchos de los activos personales de Jones, incluidos bienes raíces así como armas y otros objetos personales, también se están vendiendo como parte de la bancarrota.

Los documentos presentados en el tribunal a principios de este año indicaban que Jones tiene alrededor de nueve millones de dólares en activos personales, mientras que Free Speech Systems tenía alrededor de seis millones de dólares en efectivo y más de un millón de dólares en inventario.

¿A cuántos grados de separación estás de los líderes empresariales más poderosos del mundo? Descubre quiénes forman parte de nuestra nueva lista de las 100 personas más poderosas en los negocios. Además, conoce las métricas que utilizamos para crearla.”