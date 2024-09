Alemania ofrece enviar soldados a Polonia para ayudar con las inundaciones.

Alemania ha ofrecido enviar soldados a Polonia para ayudar con sus áreas inundadas, pero los detalles aún no han sido acordados, informó el Ministerio de Defensa en Berlín a dpa. Anteriormente, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo después de una reunión de crisis en Wroclaw que Alemania estaba lista para enviar soldados para brindar apoyo. “Así que si ves soldados alemanes, por favor no entres en pánico. Esto es ayuda. Solo para que no haya dudas”, dijo Tusk. Se refería al sentimiento anti alemán que es generalizado entre partes de la población polaca, 85 años después de que Alemania nazi invadiera Polonia el 1 de septiembre de 1939, lo que inició la Segunda Guerra Mundial. Polonia ha estado luchando con los efectos de graves inundaciones desde el fin de semana. Varios pueblos del suroeste del país han sido devastados. Actualmente hay desplegados unos 16,000 soldados polacos, según el ministro de Defensa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Una mujer está parada en un apartamento inundado en la ciudad de Lewin Brzeski en el sur de Polonia. Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa