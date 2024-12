Alemania fortalecerá la ley contra el contrabando de personas en acuerdo con el Reino Unido.

Alemania ha dicho que endurecerá su ley para facilitar la persecución de aquellos que ayudan a traficar migrantes al Reino Unido, como parte de un nuevo plan acordado entre los dos países. Actualmente, facilitar el tráfico de personas no es técnicamente ilegal en Alemania si es hacia un tercer país fuera de la UE, lo cual, tras el Brexit, incluye al Reino Unido. Bajo el nuevo acuerdo, la Oficina de Interior dice que Alemania se ha comprometido a convertir la actividad en un delito penal claro. La secretaria de Interior, Yvette Cooper, dijo que el nuevo acuerdo “innovador” ayudaría a combatir las bandas criminales que organizan cruces en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha. El portavoz de interior conservador, Chris Philp, ha criticado previamente el enfoque del gobierno del Reino Unido, calificando sus planes de reducir los cruces en pequeñas embarcaciones como “débiles y vacíos”. El acuerdo entre el Reino Unido y Alemania llega en un momento en que el propio Comando de Seguridad Fronteriza de la Oficina de Interior advierte que los cruces del Canal “son los más peligrosos que jamás hayan sido”. Charlie Eastaugh, director de operaciones internacionales en el comando, dijo a la BBC: “Hemos visto cómo se utilizan cámaras de neumáticos en lugar de chalecos salvavidas, es extraordinariamente peligroso, son trampas mortales. Hay menos barcos y menos motores disponibles, hemos incautado más de 450 barcos y motores en toda Europa, y las bandas del crimen organizado están asumiendo mayores riesgos. Estamos viendo un aumento en el número de estas embarcaciones debido al trabajo disruptivo que hemos realizado con nuestros socios policiales en Europa”. Más de 33,000 personas han cruzado el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones este año, lo que es mayor que los 29,000 del año pasado, pero por debajo de los números récord en 2022. Más de 70 personas han muerto intentando hacer el cruce este año, y el número promedio de personas por embarcación ha aumentado a 53 en comparación con las 10 de 2019. Después de llegar al poder en julio, el gobierno laborista abandonó el plan del gobierno conservador anterior de disuadir los cruces enviando a Ruanda a quienes hicieran el viaje. En cambio, el primer ministro Sir Keir Starmer dijo que su gobierno se centraría en combatir las bandas criminales que organizan los cruces. Como parte de ese enfoque, la secretaria de interior Yvette Cooper firmó un acuerdo con la ministra de Interior de Alemania, Nancy Faeser, comprometiéndose a cooperar en la lucha contra el contrabando de personas. Bajo el Plan de Acción Conjunta, Alemania ha confirmado su intención de dejar en claro que las actividades en Alemania que facilitan el contrabando de migrantes al Reino Unido serán consideradas delitos penales. El plan de acción conjunto también compromete a los dos países a “intercambiar conocimientos con un enfoque especial en eliminar contenido de contrabando de migrantes de las plataformas de redes sociales”. El gobierno del Reino Unido dijo: “Una vez promulgado, este cambio legal anticipado se espera que aumente significativamente el número de procesamientos realizados en relación con el contrabando de migrantes”. A principios de este año, la BBC investigó la conexión alemana con los cruces en pequeñas embarcaciones en el Canal con traficantes de personas operando en la ciudad alemana occidental de Essen. En ese momento, una fuente de la Oficina de Interior del Reino Unido le dijo a la BBC que había “frustración” sobre el marco legal de Alemania, que no consideraba técnicamente ilegal la organización del contrabando de personas a países fuera de la UE. La secretaria de Interior del Reino Unido, Yvette Cooper, firmó un nuevo acuerdo con la ministra de Interior de Alemania, Nancy Faeser [BBC]. Cooper dijo que la asociación ayudaría a que el Reino Unido persiguiera a las bandas que habían estado “saliéndose con la suya durante demasiado tiempo”. Faeser dijo que “nos ayudará a poner fin a las actividades inhumanas de las organizaciones criminales de contrabando de migrantes”. “Muchos de estos crímenes se planifican en Alemania. Juntos, ahora estamos contrarrestando este negocio despiadado con aún más determinación”. El plan fue firmado antes de una reunión del Grupo de Calais en Londres, organizada el martes por el Reino Unido y Alemania y a la que asistieron ministros y policías de Francia, Bélgica y los Países Bajos. Sir Keir ha dicho que quiere reducir tanto la migración regular como la irregular, pero ha evitado establecer un objetivo para reducir los números, argumentando que un límite “arbitrario” no funcionaría. Privadamente, los ministros laboristas reconocieron que abordar la migración irregular será clave para cómo sean juzgados por los votantes.