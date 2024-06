Alemania facilita la deportación de extranjeros que glorifican actos terroristas.

El gobierno de Alemania lanzó el miércoles una nueva legislación para facilitar la deportación de extranjeros que aprueban públicamente actos terroristas. Bajo la ley, un solo comentario en las redes sociales podría ser motivo para expulsar a las personas.

La medida aprobada por el gabinete fue prometida por el Canciller Olaf Scholz después de un ataque con cuchillo el mes pasado a miembros de un grupo que se describe a sí mismo como opuesto al “Islam político”, un asalto que dejó a un oficial de policía muerto. Viene en un momento en que el gobierno de Scholz enfrenta una presión más amplia para frenar la migración.

El Ministerio del Interior dijo que la ley de residencia será modificada para que aprobar o promover “un solo crimen terrorista” sea motivo de un “interés especialmente grave en la expulsión”. Eso significa que en el futuro un solo comentario que “glorifique y respalde un crimen terrorista en las redes sociales” podría constituir un motivo de expulsión.

Cualquiera que apruebe públicamente un delito “de una manera que pueda alterar la paz pública” también podría ser expulsado, y no sería necesario una condena. Darle me gusta a una publicación en redes sociales no sería motivo suficiente para la deportación, dijo la ministra del Interior Nancy Faeser.

Faeser dijo que los actos de Hamas durante su ataque a Israel el 7 de octubre fueron “celebrados de manera repugnante” en las redes sociales en Alemania, y que el ataque en Mannheim “también fue glorificado en la red por muchos de la manera más espantosa”.

“Tal brutalidad en línea alimenta un clima de violencia que puede llevar a los extremistas a nuevos actos de violencia”, agregó Faeser. “Así que para mí está muy claro que los agitadores islamistas que viven mentalmente en la Edad de Piedra no tienen lugar en nuestro país. Cualquiera que no tenga pasaporte alemán y glorifique actos terroristas aquí debe, siempre que sea posible, ser expulsado y deportado”.

Dijo que estaba segura de que los legisladores aprobarán el cambio pronto, y que no veía que violara las leyes de libertad de expresión.

El gobierno enfrenta una presión constante para reducir el número de migrantes que llegan y se quedan en Alemania. A principios de este año, los legisladores aprobaron una legislación destinada a facilitar las deportaciones de solicitantes de asilo sin éxito.

Al mismo tiempo, la administración socialmente liberal de Scholz está flexibilizando las reglas para obtener ciudadanía y poniendo fin a las restricciones sobre la doble ciudadanía. Dice que el plan fortalecerá la integración de inmigrantes y ayudará a atraer trabajadores cualificados, mientras que los conservadores de la oposición han argumentado que devalúa la ciudadanía alemana.

Faeser defendió la nueva ley de naturalización, que entra en vigor el jueves.

La legislación estipula que las personas que están siendo naturalizadas deben poder mantenerse a sí mismas y a sus familiares. La ley existente requiere que los posibles ciudadanos estén comprometidos con el “orden fundamental democrático libre” y la nueva versión especifica que los actos antisemitas y racistas son incompatibles con eso.

El gobierno ha dicho que temas como el antisemitismo, el derecho de Israel a existir y la vida judía en Alemania están siendo considerados con mayor peso en el examen de ciudadanía que los solicitantes tienen que pasar.

Faeser dijo que, según esa medida, “hemos dificultado la obtención de la ciudadanía alemana”.