¿Alemania está en la Guerra Fría 2.0?

Se encontraron misteriosamente agujeros cortados en las cercas de la base del ejército. Supuesta trama para asesinar al principal fabricante de armas de Alemania. Escuchas telefónicas en una llamada de alto nivel de la Luftwaffe. Estos no son argumentos sacados de una novela de espías de la década de 1960, sino eventos reales en Alemania, de este año. No todos estos eventos pueden atribuirse definitivamente a Moscú, pero Alemania está en alerta máxima por posibles actos de sabotaje rusos, debido al continuo apoyo militar de Berlín a Kiev. Con una guerra caliente entre Rusia y Ucrania, hay temores de que Europa haya caído en una nueva Guerra Fría. “Cuando pensamos en la Guerra Fría, tendemos a pensar en la década de 1970, cuando las reglas del juego se habían establecido y aceptado”, dice Mark Galeotti, investigador principal del Royal United Services Institute (Rusi) y director de Mayak Intelligence. “De cierta manera, estamos en la Guerra Fría temprana, los años cincuenta y sesenta, por lo que es un momento mucho más crudo”. Pero, ¿cómo se ve una Guerra Fría reavivada para la economía más grande de Europa y un país que alguna vez estuvo dividido por la Cortina de Hierro? La mayor bomba cayó el mes pasado cuando CNN informó que funcionarios estadounidenses habían informado a Berlín sobre un presunto complot ruso para matar al director ejecutivo de la mayor empresa de armas de Alemania, Rheinmetall. El Kremlin negó el informe, pero la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock, que marca una figura belicosa junto al más vacilante canciller Olaf Scholz, arremetió contra Rusia por “librar una guerra híbrida de agresión”. Conocí al CEO de Rheinmetall, Armin Papperger, en una ceremonia de inauguración de una nueva fábrica de municiones en febrero. El CEO de Rheinmetall, Armin Pappeger(L), con la canciller alemana y la primera ministra danesa en febrero [RONNY HARTMANN/AFP] El hombre de 61 años es, usando un término crudo, un verdadero “alguien”, particularmente en un mundo donde países de la OTAN están gastando miles de millones para reabastecer a Ucrania y aumentar su propia seguridad. Su posición destacada estaba clara cuando se paró junto al canciller Scholz, el ministro de Defensa Boris Pistorius y la primera ministra danesa Mette Frederiksen mientras introducían palas en la tierra en Baja Sajonia. Si un complot para matarlo hubiera tenido éxito, habría enviado ondas de choque a través del Oeste. Un error de seguridad no mucho después permitió a los espías escuchar una conversación altamente sensible entre altos funcionarios de la fuerza aérea alemana, luego transmitida en la televisión rusa. Fue una causa de vergüenza aguda para Berlín, dado que un general de brigada en la Luftwaffe parecía permitir que los espías entraran en la llamada segura marcando en una línea insegura. Una instalación militar estadounidense fue espiada en Baviera donde los soldados ucranianos entrenaron en tanques de batalla Abrams. La mega-crisis, sin embargo, aislada, alimentó acusaciones de que Alemania ha sido durante mucho tiempo un “eslabón débil” dentro del contraespionaje europeo debido a un sistema fragmentado y federalizado que se basa en un fuerte énfasis en la privacidad de los individuos. Semanas más tarde, dos ciudadanos germano-rusos fueron arrestados acusados de planear sabotear instalaciones militares estadounidenses en Baviera. Annalena Baerbock convocó al embajador ruso para quejarse y anunció: “No permitiremos que Putin traiga su terror a Alemania”. La semana pasada solo, se encontraron agujeros cortados en las cercas de las instalaciones de agua que abastecen a dos bases militares en Renania del Norte-Westfalia, con la preocupación de que alguien haya estado intentando contaminar los suministros. La base de la Fuerza Aérea alemana en Colonia-Wahn estuvo cerrada durante varias horas por “valores anormales de agua”. Alemania no es el único país europeo que es blanco de aparentes actos de sabotaje, pero tiene muchas bases militares estadounidenses que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Mark Galeotti cree que Moscú ve a Alemania como un poder grande pero “fofo”, lo que lo convierte en el punto de presión ideal. Por cualquier medida, el mayor acto de sabotaje conocido que ha afectado a Alemania en años recientes fue cuando los gasoductos Nord Stream, que pasan por debajo del mar Báltico desde Rusia, explotaron en 2022. La especulación sobre quién ordenó el ataque ha sido abundante desde entonces, pero en un desarrollo dramático, Alemania ha emitido ahora una orden de arresto para una instructora ucraniana de buceo. La semana pasada, el Wall Street Journal informó que la operación “muy modesta” había sido financiada de forma privada pero supervisada desde Ucrania. Kyiv rechazó el informe como una tontería, y si bien siempre hubo escepticismo de que el presidente Putin ordenara la destrucción de su propio gasoducto, muestra que el mundo oscuro del espionaje puede estar lleno de giros y vueltas. Cada incidente de sabotaje aparente no puede, de ninguna manera, ser atribuido de inmediato y con certeza a Rusia. En Francia, fueron los activistas de extrema izquierda, no agentes rusos, los acusados de atacar la red de trenes de alta velocidad del país en vísperas de los Juegos Olímpicos. Y Alemania ha tenido su propia extensa historia de ataques militantes de extrema izquierda. El hecho de que figuras ucranianas estén ahora en el centro de atención por las explosiones de Nord Stream ha avivado nuevas críticas de alas políticas familiares, dentro de Alemania, sobre el apoyo del gobierno a Kyiv. La co-líder de la extrema derecha Alternativa para Alemania, Alice Weidel, ha pedido que los “pagos de ayuda” a Kyiv se detengan y que los daños a Nord Stream se “facturen” a Ucrania. La AfD goza de gran apoyo en el este comunista, donde más allá de Berlín es más probable que se encuentre un afecto persistente por Rusia y una insatisfacción con los principales partidos que, desde la reunificación, han dominado la política nacional. Así que, mientras las comparaciones de la Guerra Fría se ciernen sobre la seguridad europea, la política de ese período también se ha renovado en Alemania de una manera sorprendentemente clara. En un intento por reforzar la seguridad, el gobierno alemán está trabajando en una nueva ley destinada a aumentar la resiliencia de la infraestructura crítica. La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, dice que deben haber “medidas de protección máximas en todas las áreas”. Los operadores en sectores críticos como la energía, el transporte y el agua tendrán que seguir estándares mínimos de seguridad, bajo la Ley Kritis Umbrella. Es la primera ley federal de este tipo en Alemania, pero aún no ha obtenido la aprobación final a pesar de las tensiones elevadas en torno a la guerra. Se dice que los vehículos blindados Marder de fabricación alemana se están utilizando en la operación sorpresa de Ucrania dentro del territorio ruso. Ucrania supuestamente ha utilizado vehículos de combate Marder de fabricación alemana como este en territorio ruso [Roman Chop/Global Images Ucrania] Eso marcaría otro tabú de la política exterior alemana que se rompe desde la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. A esto se suman los polémicos planes para que Estados Unidos estacionen misiles de largo alcance en Alemania a partir de 2026. Cuando comenzó la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, el canciller Sholz prometió una “Zeitenwende”, o punto de inflexión en la política de defensa y seguridad nacional. Pero tanto partidarios como críticos del gobierno reconocen que revertir años de subinversión en defensa llevará tiempo, al igual que ajustar una mentalidad tan influenciada por el oscuro pasado de Alemania. Dadas las recientes evoluciones, hay un signo de interrogación sobre cuánto tiempo tiene Berlín. Mark Galeotti dice que no solo se trata de reconstruir la defensa, sino de mejorar la ciberseguridad y fortalecer el contraespionaje. “La planificación de seguridad no sucede en semanas o meses, sino en años”.