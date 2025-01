Alemania es crucial en la importación de gas natural licuado ruso, afirman los ambientalistas.

Según un análisis publicado el martes, la empresa estatal alemana de energía SEFE sigue desempeñando un papel central en la importación de gas natural licuado (GNL) de Rusia a la Unión Europea.

Un informe de Environmental Action Germany y otras organizaciones ambientales encontró que SEFE importó más de seis veces más GNL a la UE en 2024 en comparación con 2023.

Basándose en datos proporcionados por la empresa de inteligencia comercial Kpler, 5,66 mil millones de metros cúbicos de GNL importados por SEFE llegaron a Dunkerque, Francia, en el Canal de la Mancha.

Desde que Moscú lanzó su guerra contra Ucrania en febrero de 2022, los países de la UE prohibieron las importaciones de carbón y, con algunas excepciones, petróleo crudo de Rusia y se comprometieron a reducir otras importaciones de combustibles fósiles.

Según la Comisión Europea, se importaron un total de 20 mil millones de metros cúbicos de GNL ruso en 2024, en comparación con los 18 mil millones en 2023.

La mayoría del gas natural licuado en la UE proviene de EE. UU., según la comisión con sede en Bruselas.

Los datos de Kpler sugieren que fue cerca de 22 mil millones de metros cúbicos en 2024, en comparación con los 18,41 mil millones de metros cúbicos en 2023.

SEFE es una antigua filial del grupo energético ruso Gazprom, que ahora es propiedad del gobierno alemán. La abreviatura significa “Asegurando Energía para Europa.”

Como Europa no había impuesto sanciones a las importaciones de GNL ruso, no había base legal para cancelar o suspender un contrato existente, afirmó SEFE.

El GNL importado en Dunkerque se vende en dos lugares de comercio en Francia y Bélgica, dijo SEFE.

“SEFE no entrega GNL ruso a Alemania ni ha intentado entregarlo allí,” dijo la empresa.