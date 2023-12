Alemania entrega segundo sistema Patriot a Ucrania en nuevo paquete de ayuda

Berlín ha entregado otro sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania, junto con misiles adicionales superficie-aire, anunció el gobierno alemán el 14 de diciembre.

El anuncio coincide con la visita no anunciada del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a Alemania.

El mensaje describe el último paquete de ayuda militar alemán de la siguiente manera:

– Un sistema de defensa aérea Patriot con repuestos y misiles,

– Nueve vehículos todoterreno de orugas Bandvagn 206,

– 7.390 rondas de municiones de 155mm,

– Tres sistemas de desminado controlados de forma remota,

– 14 sistemas de detección de drones,

– Ocho camiones Mercedes-Benz Zetros,

– Cuatro remolques para tractores 8×8 HX81,

– Más de 47.000 rondas de municiones de 40mm.

El canciller alemán Olaf Scholz se comprometió previamente a entregar una segunda batería Patriot a Ucrania en 2023.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrón!

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine