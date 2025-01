‘Alegría y preocupación’ de familias de rehenes a medida que se alcanza un acuerdo.

“Necesito inventar una nueva palabra para describirlo – cuando la alegría y la preocupación se encuentran”, dice Efrat Machikawa.

Su tío, Gadi Moses, fue tomado como rehén por combatientes de Hamas desde su hogar en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Pero ahora hay una esperanza muy real para su liberación, después de que Israel y Hamas acordaran un alto al fuego en Gaza y un acuerdo de liberación de rehenes.

A pesar del acuerdo, que debería ver a todos los rehenes retenidos por Hamas liberados, las familias siguen siendo cautelosas.

“Optimismo controlado” son las palabras que usó la Sra. Machikawa para explicar cómo se sentía después de escuchar la noticia.

Ella describió las negociaciones como una “montaña rusa”.

“Casi no respiramos”, dijo, agregando que no tenía idea de cuándo sería liberado su tío.

“Creo que Gadi estará bien. Tomará tiempo pero será abrazado tan cálida y lentamente. Juntos superaremos esto.”

En Tel Aviv, una plaza que muchas veces ha estado llena de manifestantes exigiendo la liberación de los rehenes estaba vacía poco después de que se anunciara el acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes.

Se espera que el acuerdo sea aprobado por el gabinete israelí, después de lo cual se espera que el alto al fuego se produzca en tres etapas.

La primera fase duraría seis semanas y vería a 33 rehenes – incluidas mujeres, niños y personas mayores – intercambiados por prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

Las negociaciones para la segunda fase – que debería ver a los rehenes restantes liberados, una retirada completa de las tropas israelíes de Gaza y un retorno a la “calma sostenible” – comenzarían en el día 16.

La tercera y última etapa implicaría la reconstrucción de Gaza y el retorno de los cuerpos de los rehenes restantes.

“En realidad no sabemos nada. Da miedo”, dijo Yosi Schnaider, primo de la rehén Shiri Bibas, quien fue secuestrada con sus dos hijos y su esposo.

“No sabemos si están en la lista, si van a regresar en la primera fase. Si están vivos, si no,” agregó.

Nimrod Cohen tenía solo 19 años cuando fue secuestrado por Hamas [Getty Images]

Yehuda Cohen, padre de Nimrod Cohen, un soldado israelí que fue secuestrado por Hamas, dijo: “No tengo tiempo para las emociones.”

“Puedo ser el padre de Nimrod una vez que Nimrod esté de vuelta aquí,” dijo.

“No he hablado con él durante 15 meses, no lo he visto, no lo he escuchado…Estoy luchando para volver a ser el padre de Nimrod.”

Según BBC Verify, 94 de los 251 rehenes tomados el 7 de octubre de 2023 todavía están retenidos en Gaza – se asume que 60 están vivos y 34 muertos.

Algunos 109 rehenes ya han sido liberados a través de negociaciones, ya sea por razones humanitarias o durante un alto al fuego temporal en noviembre de 2023.

Ocho rehenes han sido rescatados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Los restos de 40 rehenes han sido recuperados de Gaza por las FDI. Esto incluye a tres rehenes accidentalmente muertos por las FDI el 15 de diciembre de 2023.

Israel lanzó una campaña para destruir a Hamas – que está prohibido como organización terrorista por Israel, Estados Unidos y otros – en respuesta a un ataque sin precedentes a través de las fronteras el 7 de octubre de 2023, en el que murieron alrededor de 1,200 personas y 251 fueron secuestradas.

Más de 46,700 personas han muerto en Gaza desde entonces, según el ministerio de salud dirigido por Hamas en el territorio.

La mayoría de la población de 2.3 millones también ha sido desplazada, hay destrucción generalizada y hay graves escaseces de comida, combustible, medicinas y refugio debido a la lucha por llevar ayuda a quienes la necesitan.

Reportaje adicional de George Wright

