Alegría en Alemania al final del gobierno de la dinastía al-Assad en Siria.

Los exiliados sirios en Alemania expresaron euforia el domingo por la caída del régimen del presidente Bashar al-Assad mientras seguían las noticias de los rápidos acontecimientos en su país de origen. “¡Vamos a reconstruir juntos nuestro Siria!” escribió en su página de Facebook el abogado de derechos humanos Michal Shammas. Hassan al-Aswad de la Alianza Democrática Siria llamó a los sirios a perdonar a aquellos que formaron parte del antiguo sistema pero que no cometieron delitos graves. El abogado de la ciudad siria del suroeste de Daraa, que vive exiliado en Hanóver, publicó un video en el que elogiaba el hecho de que los rebeldes no habían destruido la infraestructura estatal durante su avance sobre Damasco. “Perdono a la persona que ha ocupado mi casa desde 2012”, agregó: “Que Dios te perdone. No quiero nada de ti”. Los sirios afrontaban una gran prueba, dijo al-Aswad. “La guerra no es fácil, pero la paz es más difícil”, dijo. Aquellos culpables de crímenes deberían enfrentar un juicio justo, algo que los sirios no habían experimentado en el pasado. Desde el sábado, los opositores sirios del régimen derrocado han estado publicando videos que muestran la liberación de prisioneros. Se informa que incluyen a presos políticos detenidos bajo el mandato del padre de Bashar, Hafez al-Assad, quien falleció en 2000. Mientras tanto, en Berlín, un grupo llevó a cabo una manifestación espontánea en celebración del cambio de poder en Siria en el distrito de Neukölln de la ciudad ondeando banderas con la leyenda “Siria Libre” el domingo. La policía describió la reunión como un “grupo relativamente pequeño” y dijo que no se habían producido incidentes notables. La manifestación fue precedida el sábado por la tarde por una caravana de automóviles por Neukölln en la que participaron cientos de sirios “que protestaron contra el califato”. No se informaron incidentes notables. Neukölln, en el sudeste de la capital alemana, alberga a un gran número de inmigrantes. En el pasado reciente, ha sido escenario de violentas manifestaciones pro-palestinas que expresan indignación por la conducta israelí en la guerra en la Franja de Gaza.