Alec Baldwin pierde última tentativa de desestimar caso de homicidio culposo de Rust

Hace 9 horasPor Samantha Granville, BBC News, Los ÁngelesGetty ImagesUn juez ha negado un último intento de Alec Baldwin de desestimar el cargo de homicidio involuntario en su contra por el tiroteo fatal de Halyna Hutchins, de 42 años, en el set de su película Rust. El movimiento llega dos semanas antes de que el actor se enfrentara a juicio en Nuevo México por el tiroteo de 2021 que dejó muerta a la directora de fotografía. La jueza del Tribunal de Distrito de Nuevo México, Mary Marlowe Sommer, rechazó la petición del Sr. Baldwin de desestimar el cargo, diciendo que debe resolverse en el juicio. El proceso está programado para comenzar el 9 de julio con la selección del jurado. El actor ganador de un Emmy tenía en su mano una pistola de utilería que se disparó durante un ensayo de escena en el set en Bonanza City, Nuevo México, el 21 de octubre de 2021, matando a la Sra. Hutchins e hiriendo al director Joel Souza. El armero de la película, Hannah Gutierrez-Reed, fue sentenciado a 18 meses de prisión en abril después de ser hallado culpable del mismo cargo de homicidio involuntario que enfrentaba el Sr. Baldwin. En un orden de cinco páginas emitido el viernes, la jueza escribió que “si el acusado [Baldwin] tenía un estado mental criminalmente negligente es una cuestión de hecho que el jurado debe decidir en un juicio”. Durante los últimos dos años y medio, el Sr. Baldwin ha mantenido que no apretó el gatillo y no sabe cómo terminó la munición real en la pistola de utilería en el set del Western. Los abogados del Sr. Baldwin sostuvieron que, dado que la evidencia más crítica en el caso – el arma de fuego – fue destruida, el actor debería ser exonerado. En 2022, un examinador del FBI golpeó el arma con un mazo como parte de una prueba de descarga accidental para su análisis forense. La prueba rompió componentes internos de la pistola, impidiendo que se quedara en la posición completamente armada. Fred Hayes / Getty Images for SAGindieHalyna Hutchins murió a los 42 años después de ser fatalmente disparada en el tiroteo de RustJosh Bash, un abogado del actor, argumentó que esta prueba privó a la defensa de una oportunidad completa de examinar el arma en su condición original. “Esta es una de las constelaciones de hechos más atroces que he visto”, dijo el Sr. Bash en una audiencia virtual el lunes. “Sabían que sería destruido y no hicieron nada para preservar la evidencia para el acusado”. “Es indignante y requiere su absolución”, agregó. Pero los fiscales han dicho que el equipo del Sr. Baldwin todavía tiene suficiente evidencia para una defensa, incluso sin que el arma esté intacta, ya que todas las partes de la pistola siguen disponibles. “Una revisión de la evidencia en este caso lleva a concluir que el valor exculpatorio de esta arma… es extremadamente bajo”, dijo la fiscal especial Erlinda Johnson en la audiencia. La Sra. Johnson citó una entrevista que el actor hizo con investigadores de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), diciendo: “Baldwin mismo le dijo a los investigadores de la OSHA que el arma no tenía defectos mecánicos”. La defensa pidió que si la jueza rechazaba desechar el caso, al menos no permitiera que se presentara ningún análisis técnico del arma en el juicio. Anteriormente, había rechazado otras mociones para desestimar su cargo de homicidio involuntario. Originalmente, el Sr. Baldwin fue acusado de homicidio involuntario, pero los cargos fueron retirados después de que el caso del fiscal de distrito local se desmoronara. Los fiscales locales dijeron que habían recopilado hechos adicionales de pruebas forenses en las armas, y el Sr. Baldwin fue luego acusado nuevamente con un nuevo cargo de homicidio involuntario en enero por un gran jurado de Nuevo México. Junto con el caso penal, el Sr. Baldwin también enfrenta varias demandas civiles, incluida una presentada por la familia de la Sra. Hutchins. En una acción legal por negligencia, afirman que la muerte de la directora de fotografía fue causada por comportamiento imprudente. “El hecho de que se permitiera munición real en un set de cine, que las armas y la munición se dejaran sin vigilancia… y que el acusado Baldwin inexplicablemente apuntara y disparara un arma contra Halyna Hutchins, convierte este caso en uno en el que la lesión o muerte era mucho más que solo una posibilidad – era un resultado probable”, dice la demanda. En mayo, el Sr. Baldwin y su esposa Hilaria anunciaron que ellos y sus siete hijos protagonizarán su propio reality show el próximo año. El Sr. Baldwin no ha estado presente en ninguna audiencia previa al juicio, pero está programado para comparecer en la corte para el juicio el próximo mes. Más sobre el mortal tiroteo en el set de Rust”