Alec Baldwin ‘juega a la fantasía con un arma real’, escucha el juicio de Rust.

Por Christal Hayes, Samantha Granville y Emma Vardy, BBC Noticias

El jurado del juicio de Rust escucha declaraciones iniciales

El juicio de Alec Baldwin se abrió en Nuevo México el miércoles con la fiscalía y la defensa pintando imágenes muy diferentes de los eventos que llevaron a la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Se encontró que la armera de la película, Hannah Gutierrez-Reed, mezcló accidentalmente balas de fogueo con municiones reales que había traído de su casa.

Mr. Baldwin se declaró no culpable y mantiene que nunca apretó el gatillo cuando se disparó el arma.

En sus declaraciones iniciales, la defensa retrató a Mr. Baldwin como un actor simplemente haciendo su trabajo, que depositó su confianza en un equipo encargado de garantizar la seguridad de las armas.

Los acusadores argumentaron que era un hombre con un flagrante desprecio por la seguridad de las armas en un set de filmación con un presupuesto pequeño y un elenco inexperto.

Halyna Hutchins en 2019

Tanto Halls como Gutierrez-Reed enfrentaron cargos en el tiroteo fatal.

Durante el juicio, un tema clave es la afirmación de Mr. Baldwin de que no apretó el gatillo cuando el revólver que sostenía se disparó.

Los abogados de Mr. Baldwin también mencionaron las pruebas y señalaron que durante una de ellas, el FBI destruyó partes del arma, impidiendo así que se pudiera utilizar para un análisis adicional como parte de su defensa.

El resto del juicio contará con varios testigos y video y audio del set de Rust, incluido el día en que murió Ms. Hutchins.

El primer testigo llamado el miércoles fue el oficial Nicholas LeFleur, quien respondió a la escena e intentó ayudar a Hutchins después de ser disparada.

La habitación, que puede albergar aproximadamente 100 personas, estaba llena de suspiros pesados mientras veían algunos de los últimos momentos de Ms. Hutchins.

El juicio continúa hasta el 19 de julio. Baldwin enfrenta hasta 18 meses de prisión.

