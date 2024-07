Alec Baldwin está a punto de ir a juicio por la muerte del cinefotógrafo de ‘Rust’

“

¿Qué cargo enfrenta Alec Baldwin?

El actor está a punto de ingresar a un tribunal de Nuevo México por primera vez desde el tiroteo del 21 de octubre de 2021. Se le acusa de homicidio involuntario grave. Si un jurado lo declara culpable por unanimidad, podría recibir 18 meses de prisión.

Baldwin, estrella y coproductor de la película de Western, apuntaba con un revólver a Hutchins durante un ensayo en una pequeña iglesia en el set de películas de Bonanza Creek Ranch cuando el arma se disparó, matándola e hiriendo al director Joel Souza. Baldwin ha dicho que retrocedió el martillo, pero no el gatillo, y el arma disparó.

Dos temas principales predominarán, uno grande y uno pequeño: el ambiente caótico del set de la película y los detalles del revólver clásico de fabricación italiana que Baldwin apuntó a Hutchins.

Nunca se determinó oficialmente quién llevó las balas reales que mataron a Hutchins al set de filmación. Los fiscales en el juicio anterior de la armera de “Rust”, Hannah Gutierrez-Reed, alegaron que ella fue responsable. Fue condenada por homicidio involuntario y sentenciada a los mismos 18 meses de prisión que enfrenta Baldwin.

¿Qué deben decidir los jurados?

Los fiscales tienen dos estándares alternativos para probar el cargo. Uno se basa en el uso negligente de un arma de fuego. El otro es demostrar más allá de toda duda razonable que Baldwin actuó con total desprecio o indiferencia por la seguridad de los demás.

A pesar de las complejidades legales y técnicas del caso, los 12 ciudadanos del condado de Santa Fe que integrarán el jurado tendrán que llegar a un veredicto único: culpable o no culpable, en un solo cargo.

¿Cuánto tiempo se espera que dure el juicio de Alec Baldwin?

El juicio en el Primer Tribunal de Distrito Judicial de Nuevo México, ubicado a unos 20 kilómetros al noreste del set de película y del tiroteo, se espera que dure nueve días, y la jueza Mary Marlowe Sommer insiste en que mantendrá a los abogados en línea y en horario. La selección del jurado comienza el martes, con los alegatos de apertura esperados el miércoles, y se proyecta que finalice el viernes siguiente. Sin embargo, una vez que los jurados reciban el caso, pueden deliberar todo el tiempo que sea necesario.

¿Por qué es famoso Alec Baldwin?

Baldwin, de 66 años, surgió como una estrella de cine importante a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990 a través de películas como “Beetlejuice” y “The Hunt for Red October”, y ha seguido siendo un nombre familiar desde entonces. Pasaría a roles secundarios memorables en películas como el “The Cooler” de 2003, que le valió una nominación al Oscar. La comedia dominó su carrera posterior cuando ganó dos premios Emmy por interpretar al ejecutivo de una cadena Jack Donaghy en seis temporadas de “30 Rock” y ganó un tercero por interpretar a Donald Trump en “Saturday Night Live”.

También ha desempeñado el papel de una personalidad pública exagerada, como huésped habitual en programas de entrevistas, un liberal muy solicitado y, a veces, como un hombre incapaz de controlar sus arrebatos de ira, que han provocado vergüenza pública y un encuentro anterior con la ley mucho más menor que el actual.

Baldwin es el mayor de seis hijos, cinco de ellos actores, de Massapequa, Nueva York, que ha vivido en la ciudad de Nueva York la mayor parte de su vida adulta. Tiene una hija adulta, Ireland Baldwin, con su primera esposa Kim Basinger, y siete niños pequeños con su segunda esposa, Hilaria Baldwin.

La defensa de Alec Baldwin

Baldwin llevará consigo un equipo legal de élite compuesto en su mayoría por abogados con sede en Nueva York, muchos de ellos egresados de Harvard Law, de la firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Alex Spiro, un abogado defensor de 41 años que ha representado a figuras prominentes como Elon Musk, Megan Thee Stallion y otros y se ha convertido en uno de los abogados más buscados en el país, realizará un interrogatorio cruzado agresivo a los testigos del estado.

La defensa intentará demostrar que no es responsabilidad de un actor asegurarse de que no haya balas reales en su arma, una posición respaldada firmemente por el sindicato de Baldwin, el Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists.

Baldwin dijo en una entrevista con ABC News, e implícitamente en entrevistas con las autoridades, que nunca accionó el gatillo del revólver.

Sus abogados también atacarán las pruebas del arma, y el grave daño causado al revólver durante una prueba del FBI que según ellos condujo a la destrucción de pruebas y dejó a la defensa sin oportunidad de examinarlo.

Expertos en armas de fuego para la acusación que testificaron en el juicio de Gutierrez-Reed volverán al estrado para testificar sobre el manejo del revólver por parte de Baldwin y si el arma estaba funcionando correctamente.

Y podrían presionar a los testigos sobre si Hutchins recibió el tratamiento médico adecuado entre el tiroteo y la declaración de su muerte en un hospital.

El equipo de la acusación

La fiscal del condado de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, nombró a Kari Morrissey como fiscal especial en el caso de Baldwin a principios de 2023 después de que su predecesor renunciara debido a conflictos de interés. Morrissey desestimó rápidamente la acusación contra Baldwin, pero la revivió en enero de este año mediante un gran jurado. Ambos movimientos se produjeron tras un examen más detenido de la evidencia, dijo ella.

Morrissey se graduó de la Universidad de Nuevo México y su facultad de derecho, y practicó leyes en Albuquerque durante más de 20 años. La abogada penalista de Nuevo México Erlinda Johnson se unió al equipo de Morrissey en abril.

El juicio podría traer un choque cultural entre el equipo de abogados, como han demostrado audiencias y presentaciones apasionadas.

Morrissey y Spiro en particular han chocado con frecuencia – “¡No voy a sentarme aquí y que me llamen mentirosa!” – dijo ella durante un momento así en una audiencia de mayo – y es probable que hagan lo mismo y proporcionen algo de drama durante el proceso.

Los fiscales intentarán convencer a los jurados de que como productor y la persona más importante en el set, Baldwin aportó imprudencia a la producción, y que como actor fue negligente al manejar su arma.

¿Quiénes se espera que testifiquen en el juicio de Alec Baldwin?

Los miembros del equipo dentro del edificio de la pequeña iglesia que fueron testigos presenciales del asesinato de Hutchins proporcionarán el testimonio más esencial del juicio. Incluyen al director Joel Souza, quien fue herido por la bala del revolver de Baldwin, y al primer asistente de dirección, David Halls, el primer asistente de dirección de la película, a quien algunos responsabilizaron del tiroteo pero se declaró no culpable por manejo negligente de un arma de fuego.

Zac Sneesby, un miembro del equipo que sostenía un micrófono de boom durante el ensayo, testificará que vio a Baldwin accionar el gatillo del revólver, dijeron los fiscales en presentaciones judiciales, lo que lo convierte potencialmente en el testigo más importante de todos.

Los fiscales también podrían llamar a Gutierrez-Reed al estrado, pero Marlowe Sommer rechazó un trato de inmunidad que querían darle.

Los jurados escucharán testimonios de expertos en armas de fuego que alegan que el revólver funcionaba correctamente y no podría haber disparado sin accionar el gatillo.

Y Baldwin mismo puede declarar en su defensa, pero no tiene que hacerlo. Sus abogados no han dicho qué hará.

Dónde ocurrió el tiroteo de ‘Rust’

Santa Fe, la capital de Nuevo México, una meca artística de 89,000 habitantes y un destino turístico por su belleza histórica en el suroeste, no es precisamente una ciudad pequeña. Y su moderno complejo legal en el centro no es precisamente un tribunal de campo. Pero la ubicación sigue estando lejos de los tribunales urbanos costeros donde se celebraron los juicios de celebridades como Bill Cosby, O.J. Simpson, Harvey Weinstein y Donald Trump.

Los procedimientos podrían crear una escena inusual. Decenas de miembros de los medios de comunicación nacionales competirán por lugares en la sala del tribunal de Santa Fe y una sala de desbordamiento, y las cámaras rodearán el tribunal para las llegadas y salidas.

Y el público puede verlo. El juicio será transmitido y emitido por varios medios, incluido Court TV.

¿Quién es Halyna Hutchins?

Hutchins, que tenía 42 años cuando murió, era una directora de fotografía en ascenso y madre de un hijo pequeño cuando fue asesinada. Creció en una base militar soviética remota y trabajó en películas documentales en Europa del Este antes de estudiar cine en Los Ángeles y embarcarse en una carrera cinematográfica prometedora.

