¿Alcanzará Nvidia los $4 billones? 3 razones por las que podría ocurrir para finales de año.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) lo hizo de nuevo.

La superestrella de los chips de inteligencia artificial entregó otra ronda de resultados impresionantes, superando fácilmente las estimaciones en su informe de ganancias del tercer trimestre el 20 de noviembre.

¿Te perdiste el Morning Scoop? Breakfast News te lo entrega todo en un boletín diario rápido, Foolish y gratuito. ¡Regístrate gratis!

Los ingresos aumentaron un 94% en el trimestre a $35.1 mil millones, superando el consenso de $33.1 mil millones, y las ganancias ajustadas por acción (EPS) se duplicaron de $0.40 a $0.81, por encima de las estimaciones de $0.75.

Las acciones retrocedieron ligeramente con la noticia ya que los inversionistas se han acostumbrado a que el titán de los chips supere regularmente las expectativas, y algunos analistas querían ver una guía más sólida para el cuarto trimestre, que pronosticaba $37.5 mil millones en ingresos, un aumento del 70% respecto al trimestre del año pasado.

En el momento de escribir esto, Nvidia ahora vale $3.5 billones. Es la empresa más valiosa del mundo, pero es natural preguntarse si será la primera en llegar al hito de los $4 billones. Eso parece probable, y podría ocurrir antes de lo que piensas.

Nvidia ha estado reportando un crecimiento de ingresos impresionante desde el lanzamiento de ChatGPT. De hecho, esta fue la primera vez en seis trimestres que la compañía no logró ofrecer un crecimiento de ventas de tres dígitos, aunque no escucharás quejas sobre un aumento del 94% en la línea superior.

Incluso cuando el crecimiento de Nvidia naturalmente se modera, la cantidad de ingresos que agrega cada trimestre sigue expandiéndose, mostrando que el negocio sigue acelerándose. Pero lo más impresionante es que el aumento de ingresos del tercer trimestre no refleja la demanda subyacente de su producto. Esa sigue superando a la oferta, que está limitada por la capacidad de producción de chips de Taiwan Semiconductor Manufacturing.

En la llamada de ganancias del tercer trimestre, la directora financiera Colette Kress describió la demanda del nuevo Blackwell platform como “asombrosa” y la demanda del legacy Hopper platform como “excepcional.”

Hablando sobre la plataforma Blackwell, agregó: “Estamos corriendo para escalar la oferta para satisfacer la increíble demanda que los clientes nos están imponiendo,” y pronosticó que la demanda de Blackwell superaría la oferta durante varios trimestres en el año fiscal 2026.

Es imposible cuantificar la demanda de la empresa, pero sus ingresos trimestrales deberían ser vistos como una base para sus ingresos potenciales en lugar de un reflejo preciso de la demanda de sus productos.

Wall Street es abrumadoramente optimista sobre Nvidia y lo ha sido desde hace algún tiempo. Incluso cuando la compañía tuvo tropiezos en el informe de ganancias, más de una docena de analistas aumentaron sus objetivos de precios en la acción.

Historia Continúa

Pero hay argumentos pesimistas en contra de la acción. En primer lugar, algunos inversionistas creen que la competencia eventualmente erosionará la ventaja de Nvidia. Sin embargo, AMD e Intel ya han lanzado sus competidores aceleradores de IA, y hasta ahora, no parecen ser una amenaza para Nvidia.

Las acciones de AMD cayeron después de su informe de ganancias del tercer trimestre debido a una guía decepcionante, y dijo que reduciría el 4% de su fuerza laboral. Mientras tanto, Intel enfrenta una amplia gama de desafíos después de anunciar una reestructuración masiva en agosto.

La tasa de ejecución de ingresos de centro de datos de Nvidia ha alcanzado los $120 mil millones, y con ventajas competitivas incorporadas como su biblioteca de software CUDA, alcanzarla puede ser imposible.

Otra visión pesimista menciona preocupaciones sobre la formación de una “burbuja de IA” ya que Wall Street está ansioso por ver más ingresos de los clientes de Nvidia, incluidos los hiperscaladores de la nube.

Pero el informe del fabricante de chips debería contradecir también esa narrativa ya que la compañía está experimentando demanda de una amplia gama de empresas, que están utilizando la IA para propósitos mucho más allá de los grandes modelos de lenguaje.

Preguntado sobre limitaciones de escala en grandes modelos de lenguaje, el CEO Jensen Huang respondió que la escalada continúa y va más allá de su enfoque convencional en entrenamiento a post-entrenamiento e inferencia.

Si bien existe un riesgo de formación de una burbuja en cualquier clase de activo de alto crecimiento, los resultados de Nvidia indican que no hay señales de una retirada hasta ahora, ni parecen existir preocupaciones estructurales subyacentes.

Después del informe del tercer trimestre, Nvidia ahora cotiza con un ratio precio-ganancias (P/E) de 55, que es aproximadamente el doble que el del S&P 500, pero el negocio está creciendo tan rápido que las métricas atrasadas no cuentan realmente la historia.

Reportó un EPS ajustado de $0.81 en el tercer trimestre, y extrapolar eso durante cuatro trimestres le daría un P/E de 44, lo que parece ser una reflexión más precisa de su valuación existente.

Incluso las estimaciones futuras no parecen ser el mejor indicador, ya que Nvidia las supera regularmente. Actualmente, el consenso prevé ganancias de $4.31 por acción en el año fiscal 2026, que termina en enero de 2026. Basándose en esa previsión, la acción tiene un P/E futuro de solo 34.

Sin embargo, esos ratios ni siquiera tienen en cuenta el crecimiento vertiginoso del fabricante de chips ya que su EPS todavía se duplica año tras año.

Para alcanzar una capitalización de mercado de $4 billones, la acción solo tendría que subir un 14% desde aquí, lo que parece muy posible para fin de año.

Nvidia acaba de entregar otra ronda impecable de resultados, y sigue siendo la fuerza dominante en la próxima gran plataforma de computación. La compañía llegará a una capitalización de mercado de $4 billones en algún momento. La única pregunta es cuándo.

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de analistas expertos emite una recomendación de acciones “Double Down” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si te preocupa que ya hayas perdido tu oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2009, ¡tendrías $368,053!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2008, ¡tendrías $43,533!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2004, ¡tendrías $484,170!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Double Down” para tres empresas increíbles, y es posible que no haya otra oportunidad como esta en mucho tiempo.

Ver 3 acciones de “Double Down” »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 18 de noviembre de 2024

Jeremy Bowman no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Intel, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: contratos de venta corta de noviembre de 2024 $24 en Intel. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Alcanzará Nvidia los $4 billones? 3 razones por las que podría suceder para fin de año. fue publicado originalmente por The Motley Fool