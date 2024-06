Alcalde de Barcelona se compromete a abolir los alquileres turísticos

El alcalde de la ciudad española de Barcelona se ha comprometido a eliminar los alquileres turísticos a corto plazo en la ciudad en un plazo de cinco años. El socialista Jaume Collboni dijo en una rueda de prensa que no tiene previsto renovar ninguna de las 10.101 licencias turísticas concedidas a los propietarios cuando expiren en noviembre de 2028. El Sr. Collboni dijo que los apartamentos, que actualmente se anuncian en plataformas como Airbnb y Homeaway, estarían disponibles para los locales en su lugar. Los políticos que se oponen a la medida le acusaron de socavar los derechos de propiedad. El Sr. Collboni dijo que la medida sería “equivalente a la construcción de 10.000 viviendas nuevas”. Justificando el plan, dijo que los alquileres habían aumentado un 70% en los últimos 10 años y se habían vuelto inasequibles. “Se necesita más oferta de viviendas, y las medidas que presentamos hoy son para proporcionar más oferta”, añadió. Barcelona ha luchado con una oferta limitada de viviendas durante años. Los políticos culpan a las altas tasas de turismo, así como al creciente status de la ciudad como centro tecnológico que atrae a trabajadores extranjeros. La construcción nueva no ha seguido el aumento de la demanda, lo que ha elevado los precios. En reacción al anuncio del Sr. Collboni, algunos concejales de izquierda dijeron que 2028 era demasiado lejos en el futuro para las personas que, según ellos, estaban siendo expulsadas de la ciudad ahora. Janet Sanz preguntó: “¿Podemos esperar hasta 2028?” Los políticos de derecha acusaron al Sr. Collboni de socavar los derechos de propiedad. “El Ayuntamiento de Barcelona no puede parecerse al régimen bolivariano”, escribió el líder del Partido Popular de Barcelona, Dani Sirera, refiriéndose al gobierno de Venezuela, al que se le acusa de expropiar propiedades. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona dijo que el cambio llevaría a alquileres ilegales de pisos a turistas. La política era una “pantalla de humo” para el fracaso de la política de vivienda del Sr. Collboni, añadieron. En los últimos meses, miles han protestado en partes de España, incluidas las Islas Canarias, contra los efectos del turismo de masas, que afirman que daña el medio ambiente y expulsa a los lugareños.