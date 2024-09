¿Alberta reemplazará a los montados con su propia fuerza policial provincial?

Además de retirarse del Plan de Pensiones de Canadá, Danielle Smith, la primera ministra de Alberta, en el pasado ha sugerido la idea de reemplazar a la Real Policía Montada de Canadá con una fuerza policial provincial.

Como todas las provincias excepto Ontario y Quebec, que tienen fuerzas provinciales, Alberta ha subcontratado la vigilancia rural a la Mounties durante más de 90 años, y varias de sus ciudades también subcontratan la vigilancia a la fuerza federal.

Al igual que en todas las provincias que dependen de la Mounties, las quejas sobre el costo y la calidad del servicio que provee la R.C.M.P. suben y bajan en Alberta.

En marzo, el gobierno de la Sra. Smith presentó un proyecto de ley que permitiría a Alberta establecer una nueva agencia policial. Pero el gobierno dijo que no tenía intención de deshacerse de la Mounties, aunque los detalles sobre lo que podría ser esa nueva fuerza y cuándo podría aparecer eran escasos. Ahora, la Sra. Smith ha sugerido que será un movimiento incremental realizado a través de una agencia de aplicación de la ley existente.

“También hemos decidido crear nuestra propia fuerza policial bajo los alguaciles”, dijo la Sra. Smith en una reunión del Partido Conservador Unido a principios de este mes, según informó The Edmonton Journal. Ella respondió, dijo The Journal la semana pasada, a una pregunta sobre qué pueden hacer los políticos para influir en el sistema de justicia penal.

La Sra. Smith ha sido públicamente reprendida por no respetar la práctica del sistema legal canadiense de mantener a los políticos y la política fuera de la policía y las acusaciones penales. Estuvo involucrada en una situación que recordaba aspectos del intento del Primer Ministro Justin Trudeau de convertir las acusaciones penales contra SNC-Lavalin, la empresa de ingeniería con sede en Montreal ahora llamada AtkinsRéalis, en un caso civil.

El año pasado, el comisionado de ética de Alberta encontró que la Sra. Smith había violado la ley de conflicto de intereses de la provincia y había actuado de manera inapropiada cuando presionó a su ministro de justicia para influir en los fiscales con respecto a las acusaciones penales contra uno de los hombres que bloqueó la frontera con los Estados Unidos en Coutts, Alberta. Ese bloqueo se produjo aproximadamente al mismo tiempo que Ottawa estaba paralizado por un convoy de camioneros; ambas protestas fueron, en parte, sobre las restricciones de la pandemia.

“Es una amenaza para la democracia interferir en la administración de justicia”, escribió Marguerite Trussler, la comisionada de ética. “Es el primer paso hacia el tipo de sistema judicial que a menudo se encuentra en un país no democrático o pseudo democrático donde los miembros y amigos de los que están en el poder están protegidos de la persecución o son absueltos por los tribunales por instrucciones de los que están en el poder.”

La Sra. Smith no ofreció información que describiera lo que planea crear a partir del servicio de alguaciles. Y eso, Temitope Oriola, profesor de sociología de la Universidad de Alberta que asesora al gobierno provincial sobre los estándares para cualquier nueva agencia policial, ha sido uno de los principales problemas del plan policial de la Sra. Smith desde el principio.

“El gobierno no ha sido explícito con respecto a sus intenciones sobre este tema”, me dijo. “Hay un poco de misticismo.”

En un correo electrónico, Heather Jenkins, portavoz de Mike Ellis, ministro de seguridad pública de Alberta, en su mayor parte me dijo lo que la provincia no planea hacer.

“El nuevo servicio policial de una agencia independiente no reemplazará, socavará o desestabilizará a la R.C.M.P. en Alberta y trabajará junto a la R.C.M.P. y otros servicios policiales tal como lo hacen muchos de los alguaciles ahora”, escribió, agregando que una revisión determinaría “qué funciones similares a las policiales actualmente realizadas por los alguaciles serán asumidas por la nueva agencia.”

Alberta alguna vez tuvo una fuerza policial provincial. Fue fundada en 1917 pero fue disuelta durante la Gran Depresión cuando la provincia, aún no rica en petróleo y plagada por graves sequías, estaba en graves aprietos financieros.

A diferencia de muchas provincias, donde los alguaciles rara vez son visibles y en su mayoría se dedican a hacer cumplir órdenes judiciales, los alguaciles de Alberta tienen un perfil público alto y han estado involucrados durante mucho tiempo en actividades como la aplicación del tráfico. El último presupuesto de la provincia reservó suficiente dinero para contratar 245 alguaciles adicionales y establecer dos equipos de alguaciles de paisano.

Las dos asociaciones municipales de la provincia se oponen a reemplazar a la Mounties. El sindicato que representa a los miembros de la fuerza también se ha pronunciado en contra.

El profesor Oriola dijo que en su opinión, el gobierno de la Sra. Smith ya había establecido una fuerza policial provincial a través de los alguaciles, utilizando lo que él considera un proceso opaco.

“Se están enviando muchas señales confusas y desconcertantes”, dijo. “Creo que proviene de la falta de una evaluación clara y clínica de lo que falta en los modelos existentes o de cómo debemos abordar eso.”

El contrato policial actual entre Alberta y el gobierno federal prevé 1,911 agentes en la provincia, incluidos los que realizan labores de vigilancia municipal, y se extiende hasta marzo de 2032. El gobierno federal cubre un tercio del costo, dejando a la provincia con una factura de 378 millones de dólares canadienses.

Un estudio para la provincia realizado por PricewaterhouseCoopers estimó en 2021 que una fuerza policial provincial costaría a Alberta 735 millones de dólares al año. Alberta también probablemente perdería el subsidio federal.

Señalando la experiencia reciente de Surrey, Columbia Británica, cuando estableció su propia fuerza municipal para reemplazar a la Mounties, el profesor Oriola dijo que es probable que la estimación de los consultores sea una subestimación. Los costos cada vez mayores de esa transferencia llevaron a un nuevo alcalde, que asumió el cargo prometiendo mantener a la Mounties y cancelar la nueva fuerza policial; el gobierno provincial ordenó a la ciudad que continuara con el cambio, una decisión que fue confirmada por la Corte Suprema de la provincia en junio.

El profesor Oriola dijo que hay necesidad de reformar la vigilancia en la provincia. Actualmente, dijo, Alberta lidera el país en el uso de la fuerza letal por parte de los agentes de policía, tanto en términos per cápita como absolutos. Los requisitos de contratación y formación para los agentes municipales, dijo, están muy por debajo de los del resto del país, al igual que el equilibrio de género.

Traer de vuelta una fuerza policial provincial, dijo, podría ser una oportunidad para mejorar en esas áreas. Pero dijo que lo que él ve como el establecimiento gradual de una nueva fuerza policial no le da confianza en que habrá un cambio para mejor.

“¿Simplemente vamos a imitar lo que ya existe, y con ello los defectos inherentes, o vamos a permitir que este nuevo plan sea moldeado por décadas de evidencia científica de lo que funciona y lo que no funciona?” dijo.

