Al menos seis personas muertas en tiroteo en un asilo de ancianos en Croacia.

Al menos seis personas han muerto después de que un hombre armado abriera fuego en un hogar de ancianos en Croacia, provocando llamamientos para un control más estricto de armas en el país balcánico. Cinco personas, incluyendo un empleado, murieron en el hogar en la ciudad oriental de Daruvar, mientras que otra persona murió más tarde en el hospital. La policía dijo que varias personas también resultaron heridas y cuatro siguen en estado crítico. El sospechoso huyó de la escena tras el ataque y fue arrestado posteriormente en un café, donde se encontró que llevaba armas no registradas, según los medios croatas. El Presidente de Croacia, Zoran Milanovic, dijo que estaba conmocionado por el “salvaje, sin precedentes” tiroteo en masa y pidió que las reglas sobre la propiedad de armas sean “aún más rigurosas”. “Es una advertencia aterradora y un último llamado a todas las instituciones competentes para que hagan más para prevenir la violencia en la sociedad”, escribió el presidente Milanovic en una publicación en redes sociales. El Primer Ministro Andrej Plenkovic calificó el ataque de “monstruoso” y expresó sus condolencias a los afectados. Las autoridades croatas no han dado ningún motivo para la masacre. Marin Piletic, Ministro de Trabajo, Pensiones, Familias y Política Social de Croacia, dijo que la madre del sospechoso había sido residente del hogar de ancianos durante 10 años. Informes no confirmados de medios locales indican que el hombre era un veterano de guerra. Además, tenía antecedentes por perturbar el orden público y violencia doméstica, según el jefe de la policía nacional croata, Nikola Milina. Los asesinatos han dejado en shock a los 7.000 residentes de la tranquila ciudad balneario de Daruvar. “Es difícil para mí entender que esto pueda suceder en nuestra ciudad, país”, dijo el alcalde Damir Lnenicek a la emisora croata N1. Según Lnenicek, alrededor de 20 personas vivían en el hogar de ancianos en el momento del tiroteo. Los tiroteos en masa en Croacia son raros. La masacre del lunes fue una de las peores de la historia del país desde que declaró su independencia en 1991. Según la Encuesta de Armas Pequeñas de 2017, Croacia tiene 13,2 armas por cada 100 personas, ubicándola en el puesto 25 en Europa en términos de propiedad de armas. El año pasado, dos tiroteos masivos en el vecino Serbia dejaron más de 18 muertos y llevaron a muchos serbios a entregar miles de armas registradas y no registradas como parte de una amnistía del gobierno.