Al menos 700 muertos en enfrentamientos en la República Democrática del Congo desde el domingo.

El UN dijo que al menos 700 personas han muerto en intensos combates en Goma, la ciudad más grande del este de la República Democrática del Congo, desde el domingo. El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que 2,800 personas han resultado heridas, ya que los rebeldes del M23 – respaldados por Ruanda – capturaron la capital de la provincia de Kivu del Norte. Los rebeldes ahora se están moviendo hacia el sur hacia Bukavu, la capital de Kivu del Sur. El conflicto en el este de la RDC se remonta a la década de 1990, pero ha escalado rápidamente en las últimas semanas. M23, que está compuesto por tutsis étnicos, dice que están luchando por los derechos de las minorías, mientras que el gobierno de la RDC afirma que los rebeldes respaldados por Ruanda buscan controlar la vasta riqueza mineral de la región oriental. El portavoz de la ONU también advirtió que la cifra de muertos aumentará. En un intento por detener el avance del M23, el ejército congoleño ha establecido una línea defensiva en la carretera entre Goma y Bukavu, según la agencia de noticias AFP. Cientos de voluntarios civiles se han alistado para defender Bukavu. Un joven le dijo a la AFP: “Estoy listo para morir por mi país”. Jean-Jacques Purusi Sadiki, el gobernador de Kivu del Sur – la provincia por la que marcha M23 – dijo a la agencia de noticias Reuters que el ejército gubernamental y sus aliados estaban conteniendo a los rebeldes, aunque esa afirmación no ha sido verificada de manera independiente. A principios de esta semana, M23 se comprometió a continuar su ofensiva hasta llegar a la capital Kinshasa, a unos 2,600km al oeste. Thérèse Kayikwamba Wagner, la ministra de Relaciones Exteriores del país, dijo a la BBC que Ruanda estaba ocupando ilegalmente su país e intentando orquestar un cambio de régimen. Wagner dijo que la comunidad internacional había permitido décadas de impunidad al presidente de Ruanda, Paul Kagame, y no lo había responsabilizado por violar el derecho internacional. La portavoz del gobierno de Ruanda, Yolande Makolo, negó la acusación, diciendo que las tropas del país solo estaban desplegadas para evitar que el conflicto se derrame en su territorio. “No estamos interesados en la guerra, no estamos interesados en la anexión, no estamos interesados en un cambio de régimen”, dijo Makolo al programa Newsday de la BBC. Expertos de la ONU estimaron el año pasado que Ruanda tenía entre 3,000 y 4,000 tropas operando junto al M23 en el este de la RDC. El viernes, el bloque regional de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (Sadc) declaró su apoyo a la RDC en una cumbre de crisis en Zimbabwe. En un comunicado, el grupo de 16 miembros “reafirmó su solidaridad y compromiso inquebrantable de seguir apoyando a la RDC en su búsqueda de salvaguardar su independencia, soberanía e integridad territorial”. Sadc ha enviado tropas de mantenimiento de la paz, principalmente de Sudáfrica, a la RDC para combatir a grupos armados como el M23 y restaurar la paz en la región rica en minerales después de décadas de inestabilidad. Dieciséis soldados de países del sur de África han muerto en enfrentamientos con el M23 alrededor de Goma en la última semana. Los combates también han empeorado la crisis humanitaria en el este de la RDC. Shelley Thakral, del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, dijo que los residentes de la ciudad se estaban quedando sin alimentos, agua limpia y suministros médicos. “La cadena de suministro realmente ha sido estrangulada en este momento si se piensa en el acceso terrestre, el acceso aéreo, cuando todo está cerrado”, dijo a la AFP. Desde el comienzo de 2025, más de 400,000 personas han sido expulsadas de sus hogares, según la agencia de refugiados de la ONU. La RDC es el segundo país más grande de África – aproximadamente dos tercios del tamaño de Europa Occidental – y limita con nueve países diferentes. Conflictos anteriores en el país durante la década de 1990 involucraron a varios vecinos y fueron llamados las Guerras Mundiales de África.