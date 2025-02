Al menos 6 bebés palestinos mueren congelados mientras las familias de Gaza buscan refugio.

Al menos seis bebés recién nacidos palestinos han muerto recientemente por el frío extremo en Gaza, ya que las familias intentan sobrevivir al invierno prácticamente sin refugio, calefacción insuficiente y una cantidad insuficiente de asistencia humanitaria.

La ONG Hospital de Caridad Amigos del Paciente recibió nueve casos en las últimas dos semanas de bebés prematuros con dificultades respiratorias, fracaso en la circulación sanguínea, presión arterial baja y disfunción orgánica causada por el clima duro, dijo el director del hospital, Saeed Salah, el lunes. Además, cuando llegaron los bebés a la unidad neonatal del hospital, Salah dijo que su temperatura corporal estaba por debajo de los 34 grados Celsius, es decir, hipotérmicos.

“Tratamos a estos bebés de inmediato, siguiendo el protocolo establecido para lesiones por frío”, dijo el médico al periódico Middle East Eye. “Sin embargo, aunque logramos salvar algunos casos, no pudimos salvar a otros. Esto se debió a su temperatura corporal críticamente baja o porque llegaron demasiado tarde”.

De los nueve bebés, cinco de ellos fallecieron. Tres de los bebés restantes fueron tratados y dados de alta a sus familias, mientras que uno sigue en un ventilador recibiendo apoyo crítico mientras los trabajadores médicos estabilizan la presión sanguínea. Separadamente, otro bebé falleció por el frío el martes por la mañana, esta vez en el sur de Gaza, mientras estaba dentro de la tienda de campaña de su familia.

(NOTA DEL EDITOR: La imagen muestra la muerte) Un familiar besa el cuerpo de Shem Al-Shambari, de 2 meses, que falleció por el frío extremo en la tienda improvisada de la familia, antes de ser enterrado en un cementerio en Khan Younis, Gaza, el 25 de febrero de 2025. Hani Alshaer/Anadolu a través de Getty Images

Los cinco bebés que fallecieron en el hospital provenían del norte de Gaza, que hasta el acuerdo de cese al fuego actual entre Israel y Hamás había sido aislado de la asistencia humanitaria, ya que las fuerzas israelíes convirtieron la región, desde los hogares de las familias hasta los hospitales, en escombros. Los palestinos desplazados han comenzado a regresar al norte, pero tienen poco o ningún refugio y calefacción durante un invierno frío y lluvioso.

“El frío es definitivamente un problema. E incluso las personas que vuelven a sus hogares, por lo general no tienen cuatro paredes a su alrededor. Solo tienen algún tipo de estructura sólida que utilizan como refugio, y luego todavía colocan sus lonas”, dijo el Dr. Adam Hamawy, quien recientemente voluntariamente en Gaza, a HuffPost a principios de este mes.

“Se han llevado sus tiendas de campaña con ellos a lo que queda de sus hogares para sobrevivir allí. Y no tienen electricidad, refrigeración, luces”, continuó. “No es como si todos simplemente pudieran regresar a casa. No queda mucho en pie que no haya sido tocado en Gaza”.

Periodistas locales han documentado la lucha de los palestinos por sobrevivir en el invierno con solo una tienda de campaña, hecha con elementos como tela, plástico y cartón, que a menudo se inunda debido a la lluvia y el viento frecuentes. Según las Naciones Unidas, más de 945,000 palestinos necesitan apoyo para el invierno.

“Los adultos pueden sobrevivir a los 50 grados de invierno, pero incluso los adultos, no si están constantemente mojados. Quiero decir, estás hablando de estar mojado durante tres meses seguidos”, dijo el Dr. Feroze Sidhwa, quien ha hecho voluntariado en Gaza, a “Democracy Now!” en diciembre. “Y además, no solo están mojados, viven en una tierra que literalmente ya no tiene un sistema de alcantarillado. Es uno de los lugares más abarrotados del mundo…. 1.8 millones de personas viven en un lugar que tiene 121 baños. Esto es simplemente escandaloso”.

Los bebés reciben tratamiento médico en un hospital en el barrio de Ramal de Gaza, el 25 de febrero de 2025. Cinco de los nueve niños que fueron hospitalizados en las últimas dos semanas por hipotermia han fallecido, mientras que tres de los bebés se recuperaron del tratamiento. Hasan N.H. Alzaanin/Anadolu a través de Getty Images

La agencia de la ONU responsable de ayudar a los refugiados palestinos dijo que ocho bebés murieron por el frío extremo solo en enero, lo que eleva el número total de bebés que murieron de hipotermia este invierno a 15.

“Para los niños en estas condiciones, no solo es aterrador estar afuera, expuestos y en el frío, sino que también es muy peligroso para su bienestar”, dijo la portavoz de UNICEF Tess Ingram a Al Jazeera.

“Hemos tenido varios niños en Gaza que han muerto de hipotermia y está claro aquí cuando te encuentras con las familias que no tienen lo que necesitan para protegerse de ese frío”, continuó. “Las familias carecen de ropa abrigada para sus hijos. Hay muchos niños sin zapatos”.

Cuando el acuerdo de cese al fuego entró en vigencia el 19 de enero, Israel acordó aumentar la ayuda humanitaria a Gaza, incluidos 60,000 caravanas y 200,000 tiendas de campaña. Sin embargo, grupos de ayuda y palestinos afirman que la ayuda de refugio y combustible que ingresa al territorio no es remotamente suficiente.

“Según lo que me han informado nuestros colegas humanitarios, ha habido muchos desafíos para llevar tiendas de campaña, caravanas y lonas”, dijo Stephane Dujarric, portavoz del Secretario General de la ONU, el martes. “Seguimos presionando. Algunos están llegando, pero necesitamos más”.

Una mujer palestina se envuelve en mantas para mantenerse caliente en un campamento improvisado, mientras las familias desplazadas soportan el clima frío y condiciones de vida difíciles en Deir Al-Balah, Gaza, el 25 de febrero de 2025. Ashraf Amra/Anadolu a través de Getty Images

Los camiones de ayuda que ingresaron a Gaza en enero transportaban 4,807 toneladas de equipos de refugio, 1,556 toneladas de gas y 1,244 toneladas de suministros médicos, según datos de COGAT, la rama militar israelí que supervisa la ayuda que ingresa a Gaza. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina también distribuyó un total de 2,485 tiendas de campaña a principios de este mes en el norte de Jabalia y la ciudad de Gaza, mientras que la semana pasada los socios de refugio distribuyeron 2,358 tiendas en el norte.

Un portavoz de COGAT no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de HuffPost.

“La falta de suministro de estos productos esenciales, combinada con el frío extremo, aumentará inevitablemente el número de muertos. Por eso insto a todos a reconocer la gravedad de la situación”, dijo Salah. “Estamos hablando de cinco muertes en dos semanas. Esta es una cifra impactante que no se puede ignorar.”

