Al menos 4 muertos, 33 heridos en múltiples óblasts después del último ataque masivo de misiles y drones de Rusia.

Al menos cuatro personas murieron y 33 resultaron heridas en el último ataque masivo de misiles y drones de Rusia en Ucrania el 8 de enero, informa NV.

Se informaron daños significativos en áreas residenciales e infraestructura en las óblast de Dnipropetrovsk, Járkov y Jmelnitski.

Al menos dos personas murieron en el ataque con misiles de Rusia en la óblast de Jmelnitski, anunció la administración regional.

Una mujer de 63 años murió en Zmiiv, óblast de Járkov, después de que un misil ruso impactara su casa, informó la fiscalía regional de Járkov en Telegram. Dos hombres ancianos fueron rescatados de los escombros en ese lugar.

Una persona murió en Kryvyi Rih, óblast de Dnipropetrovsk, después de que Rusia atacara un centro comercial y un vecindario residencial en la ciudad, anunció la administración regional.

Al menos 24 personas resultaron heridas, incluidos cinco niños, en Novomoskovsk, óblast de Dnipropetrovsk, después de que una onda explosiva volcara una camioneta. También se dañaron viviendas particulares y edificios de apartamentos.

Rusia lanzó al menos cuatro ataques en Járkov, informó el gobernador regional de Járkov, Oleh Sinyubov, en Telegram. El tipo de armas utilizadas en el asalto aún está bajo investigación.

“Masivo ataque con misiles en Kryvyi Rih y distrito de Kryvyi Rih”, informó el subdirector de la Oficina Presidencial, Dmytro Kuleba. “El enemigo golpeó un centro comercial, edificios de gran altura y viviendas particulares – se atacaron objetos civiles. Desafortunadamente, una mujer murió. Un hombre resultó herido.”

“El enemigo [Rusia] llevó a cabo un amplio ataque en Ucrania, utilizando misiles de crucero, misiles de aviación, misiles balísticos, misiles dirigidos antiaéreos y drones de ataque no tripulados”, escribió el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, en Facebook el 8 de enero.

En total, se registraron 59 objetivos aéreos, incluidos drones de ataque Shahed, misiles dirigidos antiaéreos S-300/S-400, misiles de crucero, misiles balísticos y misiles de aviación. Los objetivos incluyeron instalaciones críticas, civiles, industriales y militares.

Los invasores atacaron varias regiones de Ucrania, dirigiendo específicamente misiles de trayectoria balística a las regiones de Járkov, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia y Jmelnitski.

Los defensores aéreos ucranianos destruyeron ocho drones de ataque Shahed-136/131 y 18 misiles de crucero X-101/X-555/X-55, dijo Zaluzhnyi.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine