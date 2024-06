Al menos 1,301 personas murieron durante el Hajj.

Al menos 1,301 personas fallecieron durante el Hajj, dice Arabia Saudita, principalmente peregrinos no autorizados que caminaron largas distancias bajo un intenso calor.

La peregrinación de este año se llevó a cabo durante una ola de calor, con temperaturas que en ocasiones superaron los 50C (122F).

Más de tres cuartas partes de los fallecidos no tenían permisos oficiales para estar allí y caminaron bajo la luz directa del sol sin refugio adecuado, dijo la agencia oficial de noticias de Arabia Saudita, SPA.

Algunos de los fallecidos eran ancianos o crónicamente enfermos, agregó la agencia.

El ministro de Salud, Fahd Al-Jalajel, dijo que se habían realizado esfuerzos para concienciar sobre los peligros del estrés por calor y cómo los peregrinos podían mitigarlo.

Las instalaciones de salud atendieron a casi medio millón de peregrinos, incluidos más de 140,000 que no tenían permiso, dijo, y algunos todavía estaban en el hospital por agotamiento por calor.

“Que Allah perdone y tenga misericordia de los fallecidos. Nuestras más sentidas condolencias van a sus familias”, dijo.

Arabia Saudita ha sido criticada por no hacer más para hacer el Hajj más seguro, especialmente para los peregrinos no registrados que no tienen acceso a instalaciones como tiendas con aire acondicionado y transporte oficial del Hajj.

Las temperaturas en La Meca llegaron hasta 51.8C, según el centro meteorológico nacional de Arabia Saudita.

Países de todo el mundo han estado dando actualizaciones sobre el número de ciudadanos que fallecieron, pero Arabia Saudita no había comentado públicamente sobre las muertes o proporcionado una cifra oficial hasta el domingo.

La agencia de noticias AFP citó a un diplomático árabe que dijo que 658 egipcios habían fallecido. Indonesia dijo que más de 200 de sus nacionales perdieron la vida, mientras que India dio un saldo de 98 personas.

Pakistán, Malasia, Jordania, Irán, Senegal, Sudán y la región autónoma del Kurdistán iraquí también han confirmado muertes.

El Hajj es la peregrinación anual que hacen los musulmanes a la ciudad santa de La Meca. Todos los musulmanes que tengan los recursos financieros y físicos deben completar la peregrinación al menos una vez en su vida.

Alrededor de 1.8 millones de personas participaron este año, según Arabia Saudita.

Las repercusiones por el número de muertes, especialmente de peregrinos no autorizados, han ido en aumento.

El sábado, el primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, revocó las licencias de 16 compañías turísticas y remitió a sus gerentes a fiscales por permitir peregrinaciones ilegales a La Meca.

El viernes, Jordania dijo que había detenido a varios agentes de viajes que facilitaron viajes no oficiales de peregrinos musulmanes a La Meca. Mientras tanto, el presidente tunecino, Kais Saied, destituyó al ministro de asuntos religiosos.

Los permisos de Hajj se asignan a países en un sistema de cuotas y se distribuyen a individuos por sorteo.

Sin embargo, los costos involucrados hacen que muchos intenten participar sin permiso, aunque corren el riesgo de ser arrestados y deportados si son atrapados.

Antes del Hajj, las autoridades sauditas dijeron que habían deportado a cientos de miles de peregrinos no autorizados de La Meca.